Una mostra per celebrare l’universo creativo di uno dei fotografi più influenti della moda contemporanea, Glen Luchford.

Atlas sarà la sua prima mostra monografica, e andrà in scena a Milano dal 25 settembre al 23 novembre 2025, negli spazi della Galleria 10·Corso·Como.

Atlas non è una semplice retrospettiva, ma un viaggio immersivo nell’immaginario cinematografico e narrativo che ha reso Luchford celebre nel mondo della moda e dell’arte.

Autore di campagne indimenticabili per Gucci durante l’era di Alessandro Michele, Luchford è noto per il suo stile narrativo, sospeso tra il realismo e la finzione.

Le sue fotografie sembrano fotogrammi di un film: giovani in fuga, amori sospesi, stanze d’albergo, deserti e cieli aperti, dove tutto vibra di una bellezza inquieta ed evocativa.

In mostra, i visitatori troveranno alcuni dei suoi lavori più iconici, tra cui ritratti intimi di star del cinema, editoriali mozzafiato pubblicati su Vogue e Another Magazine, e installazioni visive che dialogano con la moda in chiave onirica e nostalgica.

Durante la settimana della moda, Atlas si trasforma così in tappa obbligata non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono guardare la moda con occhi diversi, quelli di Glen Luchford, capaci di trasformare uno scatto in una poesia.

