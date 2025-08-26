Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe
Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore. Il 26 agosto è la Giornata Mondiale del Cane, per antonomasia i migliori amici dell’uomo. Parola di star e di supereroi…
Si scaldano i cuori per la giornata mondiale del cane, best friend che non ci abbandonerà mai. Inserito a pieno titolo nel nucleo familiare, l’amatissimo dog è il perno intorno a cui ruota la vita di milioni di persone, alimentando anche un grande giro d’affari legato agli animali da compagnia.
L’altro lato della medaglia, invece, è la tendenza all’abbandono – ahimè se ne stimano 80mila ogni anno - spesso concentrata nel periodo estivo, contrastata fortunatamente da varie iniziative di stampo benefico e anche dal buon esempio di molte star internazionali, che non vedono l’ora di mostrarsi con i propri migliori amici in momenti di vita quotidiana fuori e dentro i social o sui red carpet.
Jennifer e Courtney: amiche e dog’s lover
La figura di Jennifer Aniston è, dai tempi di Friends negli Anni ‘90, sempre sotto i riflettori. Dopo la famosa serie tv e moltissimi film di successo, ora è la star - nonché produttrice - insieme all’amica e collega Rheese Witherspoon della serie tv The Morning Show. Sui social condivide attimi di vita privata e lavorativa, facendoci sbirciare nel suo mondo dorato ed healthy da cui fanno capolino i suoi due cagnoloni: un labrador bianco e un mix Schnauzer, Clyde, adottato da un rifugio.
E proprio Clyde è il protagonista di un libro illustrato, Clyde Takes A Bite Out of Life, la prima di una serie di 4 pubblicazioni pubblicata dalla ex Rachel di Friends, attraverso cui il cane insegna ai bambini ad avere fiducia nelle proprie capacità. Jennifer è solita dedicarsi ad iniziative per salvare i più deboli. Brava Jen!
Grande amante dei cani è la migliore amica di Aniston, ed ex collega sul set, Courtney Cox. L’attrice che vestiva i panni di Monica nel telefilm che le fece incontrare, come Jennifer, ha mantenuto una bellezza invidiabile, ma anche nel suo essere autoironica non è da meno. Sui social si lascia andare e, tra un momento condiviso e un altro, non può non salutare i propri fan con foto e video dei due bellissimi Cavalier King. Un esempio? In un post Cox strizza l’occhio al film che la rese una star a livello mondiale, Scream, sul cui set conobbe anche l’ex marito, David Arquette. La reazione dei cani? Meglio pensare alla ciotolina piena di pappa…
Ecco il… pet carpet
Il red carpet di eventi glamour è ambito da molte star. Che lo diventi anche per i migliori amici a 4 zampe? Se succede, sappiamo chi incolpare.
Partiamo da Naomi Watts, che nel marzo 2025 si presenta sul tappeto rosso newyorkese del film The Friend (L’amico fedele) accompagnata dall’alano maculato Bing. Un super coppia, che porta davanti ai riflettori la dolce storia - tratta dal romanzo omonimo, scritto da Sigrid Nunez - di un animale affidato alla migliore amica dell’ex padrone, morto suicida. Un imprevisto che scombussola la vita newyorkese della donna, la scrittrice Iris (Naomi Watts), ma che le regala un amore fedele e senza eguali, l’amore di un cane.
Nello stesso periodo un cucciolo di pastore tedesco diventa una vera e propria celeb al Met Gala. Di chi si tratta? Dell’amico a 4 zampe della biondissima Sidney Sweeney. La piccola si chiama Sully e, ormai, è una vera star, proprio come la sua padroncina.
Grazie Super Dog!
Quest’estate al cinema il nuovo Superman, diretto da James Gunn, si è impresso nei cuori di tanti, tra amanti del mondo dei supereroi e degli animali. Il motivo è la presenza di Krypto, il SuperDog di Supergirl, lasciato “in vacanza” dal cugino Superman.
Il cagnolino bianco e dotato di uniforme ha conquistato in pieno l’affetto del pubblico: il fidato amico dà tutto se stesso per aiutare e salvare l’eroe che tutti conosciamo, garantendo amicizia, lealtà e rischiando la propria vita.
Grazie al film, le adozioni di cani negli Stati Uniti sono cresciute in modo vertiginoso. Buon segno, ma attenzione a non agire troppo d’istinto: un animale da compagnia non è un giocattolo.
Intanto, però, grazie Superman e buona giornata del cane a tutti gli amici a 4 zampe!
Contenuti consigliati
- entertaiment
George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni
Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia
- entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: i momenti più iconici della storia del festival
È il festival cinematografico più antico del mondo, e ancora oggi resta uno dei più amati: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è giunta all’82esima edizione, ma ha lasciato momenti indelebili nella storia
- lifestyle
Glen Luchford, Atlas: a Milano, la moda diventa visione
In occasione della Milano Fashion Week, la città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’immagine e della cultura visiva: la mostra Atlas dedicata a Glen Luchford
- entertainment
Emanuela Fanelli, conduttrice di Venezia 82: ironia ed eleganza per la protagonista della Laguna
Attrice amatissima e reduce dal successo di Follemente di Paolo Genovese – titolo che le è valso un riconoscimento ai Nastri d’Argento – Emanuela Fanelli sarà protagonista sul palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia
- beauty
7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Idratano e ravvivano la tintarella
- fashion
Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
- Living
Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Matthieu Blazy, l’artista
Matthieu Blazy riporterà Chanel a New York dopo sette anni di assenza
- Entertainment
I registi più attesi della 82ª Mostra del Cinema di Venezia
In Laguna dal 27 agosto al 6 settembre
- Living
Tendenza Dark: il nuovo imperdibile mood del design
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
- Fashion
Scarpe d'autunno, le novità ai nostri piedi
In arrivo tendenze comfy, ma anche audaci
- Entertainment
Venezia 82, l"effetto nostalgia" di Julia Roberts e gli altri divi Anni 90
Qual è la differenza tra gli attori di ieri e oggi?
- fashion
Vite in passerella: Alex Consani, il volto transgender della Gen Z
Storia della prima modella trans che sta rivoluzionando il fashion system
- beauty
Gli accessori giusti per raccolti chic in un solo gesto
Con gli strumenti giusti e un po’ di fantasia è possibile creare acconciature ricercate e originali in pochi istanti
- fashion
La scarpa da calcio diventa fashion. E fa tendenza
Non semplici sneakers. Sotto un paio di jeans o un abito da sera, ecco come abbinare le "sporty"
- Entertainment
Dua Lipa spegne 30 candeline in un’estate tutta italiana
La pop star immortalata in una romantica vacanza in Campania
- beauty
Trattamenti anti-crespo, il segreto di una chioma impeccabile (anche al mare)
Spenta, arida e indomabile a causa del clima ma anche dell’uso di strumenti a caldo e decolorazioni, la chioma riprende vita grazie a soin mirati, idratanti e impermeabilizzanti
- Lifestyle
Vivienne Westwood in mostra a Lisbona e a Melbourne
In esposizione abiti e accessori con cui la stilista britannica ha riscritto le convenzioni della moda
- beauty
Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
- Lifestyle
Giornata mondiale della fotografia. Ecco i fotografi di moda da (ri)vedere
Da Richard Avedon a Mario Testino, come la fotografia ha rivoluzionato il mondo del fashion
- Fashion
Gonna crochet, 5 modi originali per abbinarla
Le gonne all’uncinetto sono il nuovo must dell’estate: fresche, comode e colorate
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista
JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"
- Lifestyle
I Festival di fine estate (da non perdere!)
Appuntamenti culturali ormai consolidati e nuovi formati