Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore. Il 26 agosto è la Giornata Mondiale del Cane, per antonomasia i migliori amici dell’uomo. Parola di star e di supereroi…

Si scaldano i cuori per la giornata mondiale del cane, best friend che non ci abbandonerà mai. Inserito a pieno titolo nel nucleo familiare, l’amatissimo dog è il perno intorno a cui ruota la vita di milioni di persone, alimentando anche un grande giro d’affari legato agli animali da compagnia.

L’altro lato della medaglia, invece, è la tendenza all’abbandono – ahimè se ne stimano 80mila ogni anno - spesso concentrata nel periodo estivo, contrastata fortunatamente da varie iniziative di stampo benefico e anche dal buon esempio di molte star internazionali, che non vedono l’ora di mostrarsi con i propri migliori amici in momenti di vita quotidiana fuori e dentro i social o sui red carpet.

Jennifer e Courtney: amiche e dog’s lover

La figura di Jennifer Aniston è, dai tempi di Friends negli Anni ‘90, sempre sotto i riflettori. Dopo la famosa serie tv e moltissimi film di successo, ora è la star - nonché produttrice - insieme all’amica e collega Rheese Witherspoon della serie tv The Morning Show. Sui social condivide attimi di vita privata e lavorativa, facendoci sbirciare nel suo mondo dorato ed healthy da cui fanno capolino i suoi due cagnoloni: un labrador bianco e un mix Schnauzer, Clyde, adottato da un rifugio.

E proprio Clyde è il protagonista di un libro illustrato, Clyde Takes A Bite Out of Life, la prima di una serie di 4 pubblicazioni pubblicata dalla ex Rachel di Friends, attraverso cui il cane insegna ai bambini ad avere fiducia nelle proprie capacità. Jennifer è solita dedicarsi ad iniziative per salvare i più deboli. Brava Jen!

Grande amante dei cani è la migliore amica di Aniston, ed ex collega sul set, Courtney Cox. L’attrice che vestiva i panni di Monica nel telefilm che le fece incontrare, come Jennifer, ha mantenuto una bellezza invidiabile, ma anche nel suo essere autoironica non è da meno. Sui social si lascia andare e, tra un momento condiviso e un altro, non può non salutare i propri fan con foto e video dei due bellissimi Cavalier King. Un esempio? In un post Cox strizza l’occhio al film che la rese una star a livello mondiale, Scream, sul cui set conobbe anche l’ex marito, David Arquette. La reazione dei cani? Meglio pensare alla ciotolina piena di pappa…

Ecco il… pet carpet

Il red carpet di eventi glamour è ambito da molte star. Che lo diventi anche per i migliori amici a 4 zampe? Se succede, sappiamo chi incolpare.

Partiamo da Naomi Watts, che nel marzo 2025 si presenta sul tappeto rosso newyorkese del film The Friend (L’amico fedele) accompagnata dall’alano maculato Bing. Un super coppia, che porta davanti ai riflettori la dolce storia - tratta dal romanzo omonimo, scritto da Sigrid Nunez - di un animale affidato alla migliore amica dell’ex padrone, morto suicida. Un imprevisto che scombussola la vita newyorkese della donna, la scrittrice Iris (Naomi Watts), ma che le regala un amore fedele e senza eguali, l’amore di un cane.

Naomi Watts e l’alano Bing sul red carpet della première di The Friend all’ iPic Theater, il 24 marzo 2025 Credit: Getty Images

Nello stesso periodo un cucciolo di pastore tedesco diventa una vera e propria celeb al Met Gala. Di chi si tratta? Dell’amico a 4 zampe della biondissima Sidney Sweeney. La piccola si chiama Sully e, ormai, è una vera star, proprio come la sua padroncina.

Sydney Sweeney il 5 maggio avvistata mentre lascia il Carlyle Hotel a New York prima della 25esima edizione del Met Gala, con in braccio il su cucciolo di pastore tedesco Credit: Getty Images

Grazie Super Dog!

Quest’estate al cinema il nuovo Superman, diretto da James Gunn, si è impresso nei cuori di tanti, tra amanti del mondo dei supereroi e degli animali. Il motivo è la presenza di Krypto, il SuperDog di Supergirl, lasciato “in vacanza” dal cugino Superman.

Il cagnolino bianco e dotato di uniforme ha conquistato in pieno l’affetto del pubblico: il fidato amico dà tutto se stesso per aiutare e salvare l’eroe che tutti conosciamo, garantendo amicizia, lealtà e rischiando la propria vita.

Grazie al film, le adozioni di cani negli Stati Uniti sono cresciute in modo vertiginoso. Buon segno, ma attenzione a non agire troppo d’istinto: un animale da compagnia non è un giocattolo.

Intanto, però, grazie Superman e buona giornata del cane a tutti gli amici a 4 zampe!