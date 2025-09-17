Il beauty look d’autunno si ispira alla grazia della natura. Un inno all’eleganza e alla raffinatezza

La delicatezza delle piume e la forza dei colori. Sono gli elementi della natura che cambia con l’arrivo dei primi freddi a ispirare Plush Crush, la linea di make-up Autunno/Inverno 2025 firmata Naj Oleari Beauty. Un mix di palette calde, dal nocciola al burgundy, texture vellutate e vibrazioni positive.

Sfumature profonde e texture leggere come piume

Burgundy Silk Eye Pencil e Click On Me Extra Volume Mascara vestono lo sguardo in un’originale sfumatura burgundy

Naj Oleari Beauty ha realizzato una linea elegante e senza tempo, a iniziare dal packaging dalla raffinata sfumatura gold, impreziosito da un motivo che ricorda la silhouette di piume delicate. Al suo interno, pigmenti dalla consistenza morbida, nuance calde e intense come il burgundy - una versione più fresca del borgogna - il colore star della collezione utilizzato a sorpresa per valorizzare anche lo sguardo.

E proprio per gli occhi il brand ha pensato a Burgundy Silk Eye Pencil, una matita automatica waterproof dalla consistenza cremosa che offre un colore intenso grazie a un’alta percentuale di pigmento. Il finish mat e la rapida asciugatura assicurano una tenuta impeccabile nel corso della giornata. E a Click on Me Extra Volume Mascara,il mascara best seller del brand che si tinge del colore più in trend della stagione. L’effetto è “wow“ grazie allo speciale applicatore a clessidra allungante e volumizzante e alla texture cremosa che avvolge le ciglia. La sua formula racchiude inoltre lo speciale attivo Akosky Azuki, composto da estratto di trifoglio rosso e fagiolo mung, che stimola e migliora la ricrescita follicolare per uno sguardo ancora più intenso e magnetico.

Plush Crush Face Palette racchiude due tonalità versatili, perfette per scolpire il viso

Stessa armonia cromatica anche per Plush Crush Face Palette, composta da due polveri setose multiuso, contour e blush, studiate per valorizzare i volumi del viso. Arricchite con burro di karité idratante, sono iper-pigmentate e facilmente sfumabili, perfette per creare un look naturale e sofisticato. Per la base del make-up c’è Marble Vision Mattifying Primer, fluido leggero dall’effetto marmorizzato che si fonde delicatamente con l’incarnato, minimizza i pori e controlla l’effetto lucido creando una base impeccabile per il trucco.

Marble Vision Mattifying Primer è un fluido leggero che permette di creare la base perfetta per il trucco

Il look non è completo senza un tocco di colore sulle labbra. Da ottenere grazie a Click On Me Squishy Lipgloss, disponibile nelle tonalità Caramel Bliss e Royal Burgundy, perfetto per donare comfort e lucentezza, dando alla bocca un aspetto più pieno e idratato, anche grazie all’olio di sesamo dalle proprietà nutritive.

Click On Me Squishy Lipgloss idrata, colora e dona volume alle labbra

Un incontro ravvicinato con l’universo Naj Oleari Beauty

Con Plush Crush il make-up diventa un mezzo per esprimere la propria creatività. Perché la cosmesi non è solo uno strumento per valorizzarsi, ma soprattutto una passione. Per coltivarla, in occasione della Milano Beauty Week, la kermesse dedicata alla bellezza a 360 gradi in programma dal 17 al 22 settembre, Naj Oleari Beauty invita gli appassionati a sperimentare la sua ultima collezione. Ecco i due save the date da mettere in agenda.

Per cominciare, il 18 settembre in piazza Duomo, all’interno di Beauty Cube una make-up artist professionista invita il pubblico a sperimentare in prima persona la nuova collezione offrendo un maquillage su misura, con un focus in particolare sulla linea Click on Me, dal design intuitivo e innovativo che permette di aprire i prodotti in modo semplice e veloce, con un click.

Il 19 settembre invece, dalle 15.30 alle 19.30, si sale a bordo del tram di Naj Oleari Beauty, che percorre le vie principali del centro città. Nei suoi spazi, allestiti per l’occasione come un vero e proprio camerino di backstage, sono presenti anche cinque make-up artist pronte a realizzare sugli ospiti flash make-up autunnali personalizzati con i prodotti della collezione Plush Crush. I passeggeri sono accolti anche dal Crush Wall, una parete interattiva che invita a lasciare un messaggio che contribuirà a creare un racconto condiviso nel corso della giornata. Ma non finisce qui: perché prima di scendere si estrae dalla Whisper Bowl una piuma con una frase motivazionale e un QR code per ricevere uno sconto esclusivo. Il modo perfetto per concludere l’experience, entrando a far parte della community di beauty lovers creata da Naj Oleari Beauty.