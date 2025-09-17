Gli eventi più importanti della Milano Beauty Week per gli appassionati di fragranze

La kermesse dedicata alla cultura della bellezza e del benessere è l’occasione perfetta per il pubblico di curiosi e appassionati di immergersi in un mondo emozionante e in continuo divenire. Innovazione, sostenibilità, inclusione, gentilezza ed emozione sono i temi guida della manifestazione in programma nel capoluogo meneghino dal 17 al 21 settembre, creata su iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Giunta alla sua quarta edizione, la Milano Beauty Week è, come sempre, un evento diffuso, che coinvolge tutto il centro città, con Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara che sarannogli hub principali, ai quali si aggiungono poi boutique, pop-up, luoghi d’arte e di cultura dove sarà possibile esplorare il mondo della cosmesi da veri insider. Inoltre sono previsti alcuni appuntamenti fuori porta a Crema, Firenze, Lodi Monza e Venezia.

Il palinsesto è ricchissimo, tra laboratori, mostre, eventi e convegni ai quali tutti possono accedere, e conta oltre 500 eventi. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi vuole saperne di più in fatto di trucco, skincare, ma non solo. Molti gli incontri, infatti, sono dedicati al mondo del profumo, un settore affascinante quanto poco conosciuto dai non addetti ai lavori. Dalle case essenziere al lavoro del naso, che ricorda quello di un moderno alchimista, passando per le note e le materie prime, c’è molto da scoprire, e la Milano Beauty Week è l’occasione perfetta per conoscere meglio un settore magico, che consente a scienza, sensi e immaginazione un dialogo altrimenti impossibile. Questi, se siete appassionati di fragranze, sono gli otto appuntamenti ai quali non potete davvero mancare.

Passeggiata olfattiva, dal 17 al 21 settembre

Scoprire Milano, con il naso: ogni giorno da piazza Cordusio, l’Accademia del Profumo organizza un itinerario urbano dedicato alle fragranze, che conduce gli interessati alla scoperta delle profumerie della città, tra composizioni d’autore ed esperienze odorose.

Laboratori olfattivi, dal 17 al 20 settembre

Dalla storia di ingredienti iconici come il muschio, allo sviluppo dell’identità olfattiva degli spazi fisici, passando per il rapporto tra musica e profumo: per tutta la durata della Beauty Week, Palazzo Bovara ospita incontri di un’ora per approfondire il mondo del fragrance-making, dalle formulazioni all’ideazione di concept e brief.

Mostra Iris, alle radici della bellezza, dal 17 al 21 settembre

L’Iris è uno degli ingredienti più preziosi della profumeria che, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non si ottiene dal fiore ma dalla lavorazione del suo rizoma, processato rigorosamente a mano secondo una tradizione antica. Una vera eccellenza italiana, alla quale è dedicata la mostra a Palazzo Bovara, che offre l’occasione perfetta per raccontare l’Iris in tutte le sue sfumature.

Olfactive Journey, dal 17 al 20 settembre

Concepiti per approfondire insieme a un esperto la conoscenza dell’arte essenziera, scoprire le origini delle materie prime ed esplorare le tecniche dei nasi creatori, i viaggi olfattivi proposti da LabSolue si svolgono nella sua Biblioteca Olfattiva milanese, che ricorda proprio il laboratorio di un alchimista. Gli incontri permettono di immergersi in un viaggio nella cultura della profumeria artistica artigianale, per comprendere la complessità e il talento racchiusi in ogni composizione.

L’essenza dell’arte - Art, Scent, Mind in Connection, dal 17 al 21 settembre

Profumo e natura si incontrano a Palazzo Bovara in un percorso olfattivo che mette al centro le emozioni, in un momento storico in cui la realtà virtuale rischia, a volte, di farci allontanare dalle sensazioni più autentiche. L’allestimento si articola in quattro spazi che permettono ad arte, profumo e scienza di incontrarsi e dialogare, mettendo in risalto la capacità delle fragranze di influenzare il nostro equilibrio interiore.

Museo Villoresi a Firenze, dal 17 al 20 settembre

Lorenzo Villoresi ha iniziato la sua carriera creando fragranze su misura che lo hanno reso celebre in Italia e nel mondo, portandolo poi a fondare il marchio che porta il suo nome. Nel 2019 ha inaugurato uno spazio molto speciale che offre un percorso multisensoriale alla scoperta dell’universo delle fragranze, delle principali materie aromatiche della storia dei miti e delle leggende che le accompagnano da secoli. In questo luogo unico i visitatori sono invitati a scoprire come nasce un profumo. Oltre agli spazi interni, nel museo c'è un giardino con vista mozzafiato sulla città, dove è possibile ammirare 80 varietà di piante aromatiche, dal patchouli al vetiver, dal pepe nero al frangipane.

Mostra viaggio nella storia del profumo, Collezione Storp a Venezia, dal 19 al 20 settembre

“Il profumo può sparire, ma il flacone ne conserva la memoria” è la premessa dell’esposizione che si snoda tra due percorsi diversi. Si inizia dalla White Room, al piano terra, che racconta la poesia e la potenza di una delle eccellenze della città lagunare, ovvero il vetro, materiale scrigno dei profumi. Al primo piano, detto Portego, è invece possibile ammirare la collezione composta da tremila flaconi e contenitori nata nel 1911 per volere della famiglia Storp, che fondò a Monaco di Baviera la storica Drom Fragrances.

Closing event e Premio Accademia del Profumo, 21 settembre

La Milano Beauty Week si conclude in uno degli spazi storici simbolo della città, il Teatro alla Scala, che ospita per l’occasione la cerimonia di premiazione di Accademia del Profumo, che annuncerà le fragranze vincitrici dell’anno nel corso di una serata molto speciale. A seguire, infatti, il pubblico potrà assistere all’emozionante spettacolo Gesti di Bellezza, realizzato dagli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia parte della prestigiosa istituzione, diretti dal maestro Frédéric Olivieri. Un modo elegante e poetico per celebrare la bellezza in tutte le sue forme.