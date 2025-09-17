Pois, maxi o mini: il grande ritorno per l’autunno-inverno 2025
Tanto amati da Lady Diana, i pois sono tra le tendenze in auge per la nuova stagione: maxi per look audaci, mini per outfit più classici
Su scarpe, giacche o per total look. I pois sono tornati e promettono di diventare la stampa protagonista della stagione fredda.
Non è un caso: questo motivo grafico ha da sempre un fascino senza tempo, capace di rievocare eleganza e femminilità. Basti pensare a Lady Diana Spencer, che negli anni Ottanta e Novanta rese iconici diversi look a pois: dagli abiti da giorno bon ton alle bluse fluide, fino ai completi più sofisticati, la principessa di Galles ha saputo trasformare questa stampa in un vero simbolo di stile.
Oggi, a distanza di decenni, i pois ritornano sulle passerelle dell’autunno-inverno 2025 con nuove interpretazioni che guardano sia alla tradizione sia alla sperimentazione.
Pois maxi: la tendenza più forte dell’autunno-inverno 2025
Il vero protagonista della stagione è il pois in versione maxi. Le maison hanno scelto di ampliare le proporzioni, rendendo questa stampa più audace e scenografica. Fendi punta su contrasti eleganti, con maxi pois che movimentano soprabiti e abiti fluidi.
Moschino, fedele al suo spirito ironico, gioca con pois oversize dall’allure pop e teatrale, ravviando uno dei simboli che resero celebre la griffe.
Prabal Gurung propone silhouette moderne dove i grandi pois diventano quasi motivi astratti.
Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood reinterpreta la stampa in chiave punk-romantica, mentre Ulla Johnson la utilizza per dare movimento a tessuti morbidi e stratificati.
Viviano, infine, porta in passerella una versione ancora più grafica e audace, trasformando i pois maxi in un vero statement visivo.
Il fascino intramontabile dei pois classici
Accanto alle varianti oversize, non mancano le maison che hanno preferito restare fedeli alla tradizione. Nina Ricci sceglie pois piccoli e regolari, perfetti per abiti femminili e raffinati.
Dries Van Noten li utilizza con il suo tocco eclettico, abbinandoli a tessuti preziosi e pattern a contrasto. Isabel Marant, invece, porta in passerella un mood più bohémien, con bluse leggere, dettagli romantici decorati da pois discreti e la fantasia che esplode su décolleté e stivaletti.
Una scelta che, al di là delle rivisitazioni contemporanee, dimostra come i pois mantengano un posto d’onore nel guardaroba femminile e siano capaci di adattarsi a ogni stile e occasione.
