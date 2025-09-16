La solidarietà ci fa belli. Alla Milano Beauty week si può donare in cambio di prodotti cosmetici e acconciature di eccellenza
Ecco gli appuntamenti dove scoprire le novità del beauty e farsi acconciare dai migliori parrucchieri. Basta una donazione per aiutare le meno fortunate a ritrovare la propria bellezza
Bellezza vuol dire anche gentilezza e generosità. Per questo la Milano Beauty Week 2025 si è impegnata ancora una volta, in questa quarta edizione, a creare occasioni per fare del bene. Due appuntamenti per le visitatrici anche per sperimentare prodotti d’eccellenza e farsi acconciare dai migliori parrucchieri. Ecco i save the date da non perdere.
Prodotti cosmetici d’eccellenza
Sabato e domenica 20 e 21 settembre, nel giardino di Palazzo Castiglioni, andrà in scena Beauty Gives Back, a sostegno de La forza e il sorriso Onlus. Qui si potrà fare una donazione in cambio di prodotti cosmetici offerti dalle aziende sostenitrici, contribuendo all’ampliamento dei laboratori di bellezza gratuiti per le donne in trattamento oncologico.
L’iniziativa include anche 10 Intimate Masterclass by Cosmoprof Worldwide Bologna: un ciclo di incontri guidati da esperti del settore con al centro cura della pelle, autostima e benessere olistico. Un momento prezioso per riscoprire sé stessi attraverso la bellezza autentica e il supporto reciproco.
Acconciature d’autore
E poi, Love is in the Hair, sempre a Palazzo Castiglioni, il 20 settembre. In questa occasione il mondo dell’hairstyling si unirà ancora una volta a La forza e il sorriso Onlus per un progetto solidale dedicato alla bellezza dei capelli. Nove gruppi di acconciatori si alterneranno per offrire ai visitatori, a fronte di una donazione, servizi di cura e acconciatura, tutti prenotabili tramite l’app ufficiale di Milano Beauty Week.
Ogni gruppo sarà attivo per due ore, in un’area allestita con postazioni lavoro e zone relax. Un progetto - organizzato in collaborazione con il Gruppo Prodotti Professionali per Acconciatori di Cosmetica Italia e Camera Italiana dell’Acconciatura - che diventa espressione di vicinanza, cura e condivisione.
I progetti della onlus
Non è la prima volta che la Milano Beauty Week si dedica al sociale e che collabora con La forza e il sorriso. La onlus dal 2007 si prende cura della bellezza delle donne che affrontano un problema oncologico. Perché per una donna non si tratta solo di combattere contro la malattia in sé, ma anche vedere il proprio corpo modificato dalle cure.
Una condizione difficile, che va affrontata con garbo e delicatezza. La forza e il sorriso, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, organizza durante tutto l’anno laboratori gratuiti per donne sotto trattamento, presso 58 strutture sul territorio nazionale, con beauty coach competenti e sensibili. Un progetto che ha coinvolto oltre 24.500 donne e 500 volontari tra consulenti di bellezza e personale ospedaliero.
L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche, nasce per insegnare a valorizzare in pochi mirati gesti il proprio aspetto, e si pone come obiettivo quello di restituire personalità, benessere e autostima. Un servizio che è offerto gratuitamente. E se la solidarietà femminile non è solo un cliché, è questo il momento per le donne di donare pensando alle altre donne.
