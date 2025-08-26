7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Idratano e restituiscono l’elasticità che può venire a mancare dopo giorni trascorsi all’aria aperta, tra vento, sabbia e salsedine. In più, ravvivano la tintarella
Dopo aver trascorso qualche giorno in spiaggia o magari in montagna, tra passeggiate e aria pulita, rientriamo e ci rendiamo conto che l’epidermide, invece di risultare dorata e radiosa, è spenta e disidratata? Niente paura, è tutto nella norma. Prima di tutto perché l’obiettivo delle vacanze è rilassarsi, tanto che la beauty routine può passare un po’ in secondo piano, specialmente quella del corpo che si tende a trascurare di più anche a casa. In secondo luogo, salsedine, cloro e vento tendono a seccare, facendo apparire la cute più ruvida e opaca. Ecco perché, al rientro, è fondamentale dedicarle cure extra, sotto forma di trattamenti in grado di idratare in profondità restituendo al tempo stesso il glow perduto.
Parola d’ordine, rinnovare e idratare
La prima cosa da fare una volta rientrati a casa è massaggiare un gommage delicato sulla pelle leggermente inumidita: i movimenti circolari aiuteranno a stimolare la circolazione permettendo al tempo stesso di rimuovere le cellule morte. Al contrario di ciò che molti pensano, il peeling meccanico non rimuove l’abbronzatura ma, al contrario, la esalta e ne garantisce un aspetto più luminoso e uniforme. Rimuovere la secchezza è fondamentale anche per permettere ai trattamenti applicati successivamente di venire meglio assorbiti come creme dissetanti e nutrienti, da stendere su tutto il corpo insistendo sulle zone che risultano più ruvide. Ottimi anche gli oli, che donano un aspetto satinato e ravvivano l’abbronzatura.
Le aree alle quali dedicare coccole extra
Costantemente esposte al sole e spesso senza SPF, le mani sono le prime a rivelare i segni del tempo: ecco perché, al rientro dalle ferie è d’obbligo correre ai ripari applicando balsami specifici, idratanti e illuminanti, da stendere anche sulle cuticole. Anche l’area di collo e décolleté spesso non viene curata adeguatamente quando invece presenta un’epidermide particolarmente sottile e delicata, che merita le stesse attenzioni che riserviamo al viso. Se notiamo che la zona appare arrossata e disidratata, oltre ai soin specifici, è bene applicare una maschera in tessuto che, grazie all’effetto occlusivo, garantirà un migliore assorbimento degli attivi restituendo alla cute un aspetto disteso ed elastico.
Le Gel Peeling Peau Neuve di Evidens de Beauté ha una texture gel che racchiude un cocktail di 4 potenti enzimi in grado di eliminare le cellule morte. La sua formula arricchita con triplo Collagene® stimola il processo di rinnovamento cellulare affinando la grana della pelle ed è ideale sulla pelle di viso, collo, mani e décolleté.
Black Diamond Lifting and Firming Neck Mask di 111Skin è una maschera intensiva per il collo e il décolleté in idrogel che attenua linee sottili e le rughe grazie al mix di peptidi biomimetici rassodanti.
The Hand Cream di Augustinus Bader è un trattamento intensivo per le mani con estratto di peonia bianca e complesso TFC8® che nutre intensamente, protegge da fattori di stress e inquinamento ambientali riducendo al tempo stesso la comparsa di macchie e iperpigmentazione.
Sérum Corps Peau Neuve di Clarins è un siero corpo dalla texture leggera che offre un effetto perfezionatore istantaneo grazie a due principi attivi ad alte prestazioni: il tripeptide anti-età, che aiuta a stimolare la produzione di collagene per rafforzare l’elasticità della pelle e gli acidi AHS derivati dai fiori di hibiscus sabdariffa che favoriscono il processo di esfoliazione e rinnovamento.
Restore Body Oil di Jo Malone London dona una sensazione di setoso benessere. La sua formula elasticizzante e nutriente si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida e profumata grazie al mélange di oli di primula e mandorle infusi con essenze rilassanti di gelsomino e neroli.
Miel d’Ambre di MarocMaroc è un balsamo voluttuoso, arricchito con cristalli di zucchero esfolianti che si dissolvono delicatamente a contatto con la pelle. Con olio di argan, estratto di miele e scorza d’arancia in polvere, una volta applicato si ammorbidisce trasformandosi in un latte candido, esfoliante e idratante al tempo stesso.
Dream Balm di Bienaime è una vera coccola, un balsamo ricco che combina olio di nocciola e karité che avvolgono la pelle donando un finish luminoso: una volta applicato la sua texture cambia, trasformandosi in olio secco a rapido assorbimento.
