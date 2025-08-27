Venezia 2025: la parata di stelle è servita
Jude Law nei panni di Putin, Julia Roberts debutta sul red carpet e Clooney torna in Laguna. Il Lido si prepara al periodo più atteso dell'anno
Torna la Mostra del Cinema di Venezia, e con lei torna anche l’unico tappeto rosso dove le star sembrano camminare sull’acqua. La laguna si riempie di fotografi, lustrini e grandi storie da raccontare: Venezia 2025 si annuncia come un’edizione da leggenda, ricca di nomi internazionali e amatissime icone del cinema italiano.
Il red carpet delle prime volte (e dei grandi ritorni)
Chi l’avrebbe mai detto che Julia Roberts, premio Oscar e volto indelebile della Hollywood anni ‘90, non avesse mai calcato il red carpet veneziano?
A 57 anni, l’attrice debutta finalmente al Lido con After the Hunt di Luca Guadagnino, un dramma denso e misterioso ambientato nel mondo accademico. Non sarà una toccata e fuga: Julia arriverà in laguna con tutta la famiglia, pronta a godersi la città e la magia del festival.
Attesissimo anche Jude Law, che vestirà i panni di Vladimir Putin in The Wizard of the Kremlin, film di Olivier Assayas dove il vero protagonista è Paul Dano, nei panni dello stratega politico Vadim Baranov. Ma non è finita qui: Oscar Isaac e Jacob Elordi saranno insieme in Frankenstein di Guillermo Del Toro — uno dei titoli più attesi — mentre Emma Stone rinnova il sodalizio visionario con Yorgos Lanthimos in Bugonia.
E poi arriva lui, George Clooney, in Jay Kelly, firmato Noah Baumbach con la complicità di Greta Gerwig e un super cast che include anche Alba Rohrwacher, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough. Una vera parata di stelle.
La bellezza del cinema corale
Tornano anche Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Vicky Krieps con Father, Mother, Sister, Brother, nuovo progetto di Jim Jarmusch, tre storie in tre città diverse legate da un filo familiare sottile e profondo.
Il cinema d’autore incontra il mito anche in In the Hand of Dante, film affollato di stelle tra cui Al Pacino, Oscar Isaac, Sabrina Impacciatore, John Malkovich, Jason Momoa e Martin Scorsese. Un cast da urlo per un film che promette scintille.
I divi italiani non stanno a guardare
La Mostra è anche casa, e il cinema italiano sarà ben rappresentato. Da Toni Servillo in La Grazia a Pierfrancesco Favino in Il Maestro, passando per Valeria Golino e Barbara Ronchi in Elisa, fino alla straordinaria Valeria Bruni Tedeschi nei panni di Eleonora Duse.
Sarà protagonista anche la serialità: Fabrizio Gifuni vestirà i panni di Enzo Tortora nella serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, mentre il film L’isola di Andrea vedrà insieme Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo.
Anche la musica avrà il suo spazio: tre icone italiane — Francesco De Gregori, Piero Pelù e Nino D’Angelo — saranno celebrati in documentari fuori concorso che raccontano storie di musica, identità e ribellione.
Il Leone d’Oro alla carriera? Doppio e leggendario
L’edizione 2025 omaggia due giganti: il regista tedesco Werner Herzog, autore di capolavori come Fitzcarraldo e Nosferatu, riceverà il Leone d’Oro alla carriera e presenterà il documentario Ghost Elephants, girato sulle alture dell’Angola.
A dividere l’onore con lui, la leggendaria Kim Novak, musa di Hitchcock e protagonista de La donna che visse due volte. A 92 anni, torna simbolicamente a Venezia per ricevere il Leone e presentare il documentario Kim Novak’s Vertigo.
Un tappeto rosso anche politico
Non mancano le polemiche: il comitato V4P – Venezia per la Palestina ha inviato una lettera alla Biennale per chiedere che non vengano invitate star che hanno sostenuto pubblicamente Israele, come Gal Gadot, che infatti ha annunciato che non sarà presente al Festival. Migliaia di firme per altrettanti esponenti del cinema italiano: registi, attori, produttori e tecnici. Il dibattito è aperto e Venezia si conferma, ancora una volta, spazio di riflessione oltre che di celebrazione.
Venezia è pronta: luci, cinema, emozioni
Dal glamour internazionale ai grandi temi, Venezia 2025 promette di essere una delle edizioni più ricche, intense e scintillanti degli ultimi anni. Tra chi calca per la prima volta il red carpet e chi torna per confermare il proprio mito, la laguna si prepara a brillare più che mai. E noi siamo pronti a guardare, a emozionarci, e a lasciarci incantare.
Leggi anche:
I registi più attesi della 82ª Mostra del Cinema di Venezia
Contenuti consigliati
- Entertainment
Il gioco delle (nuove) coppie: da Zoe Kravitz a Jannik Sinner, dalla Ferragni a Damiano David, tutti i Vip innamorati e usciti allo scoperto...
L’estate si è conferma la stagione più calda non solo per le temperature, ma anche per i cuori delle celeb. Tra nuovi flirt e coppie uscite allo scoperto, il gossip si accende
- Entertainment
Venezia 82, si comincia: gli arrivi delle star in Laguna
Dalla conduttrice della Mostra Emanuela Fanelli alle star di Hollywood più attese
- Fashion
Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione
L'autunno 2025 si preannuncia all’insegna di un'eleganza rilassata
- Entertainment
Taylor Swift e Travis Kelce presto sposi: l'annuncio del fidanzamento
Sui social un post della cantante rivela il grande evento
- Entertainment
George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni
Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia
- lifestyle
Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe
Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore
- entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: i momenti più iconici della storia del festival
È il festival cinematografico più antico del mondo, e ancora oggi resta uno dei più amati: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è giunta all’82esima edizione, ma ha lasciato momenti indelebili nella storia
- lifestyle
Glen Luchford, Atlas: a Milano, la moda diventa visione
In occasione della Milano Fashion Week, la città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’immagine e della cultura visiva: la mostra Atlas dedicata a Glen Luchford
- entertainment
Emanuela Fanelli, conduttrice di Venezia 82: ironia ed eleganza per la protagonista della Laguna
Attrice amatissima e reduce dal successo di Follemente di Paolo Genovese – titolo che le è valso un riconoscimento ai Nastri d’Argento – Emanuela Fanelli sarà protagonista sul palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia
- beauty
7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Idratano e ravvivano la tintarella
- fashion
Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
- Living
Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Matthieu Blazy, l’artista
Matthieu Blazy riporterà Chanel a New York dopo sette anni di assenza
- Entertainment
I registi più attesi della 82ª Mostra del Cinema di Venezia
In Laguna dal 27 agosto al 6 settembre
- Living
Tendenza Dark: il nuovo imperdibile mood del design
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
- Fashion
Scarpe d'autunno, le novità ai nostri piedi
In arrivo tendenze comfy, ma anche audaci
- Entertainment
Venezia 82, l"effetto nostalgia" di Julia Roberts e gli altri divi Anni 90
Qual è la differenza tra gli attori di ieri e oggi?
- fashion
Vite in passerella: Alex Consani, il volto transgender della Gen Z
Storia della prima modella trans che sta rivoluzionando il fashion system
- beauty
Gli accessori giusti per raccolti chic in un solo gesto
Con gli strumenti giusti e un po’ di fantasia è possibile creare acconciature ricercate e originali in pochi istanti
- fashion
La scarpa da calcio diventa fashion. E fa tendenza
Non semplici sneakers. Sotto un paio di jeans o un abito da sera, ecco come abbinare le "sporty"
- Entertainment
Dua Lipa spegne 30 candeline in un’estate tutta italiana
La pop star immortalata in una romantica vacanza in Campania
- beauty
Trattamenti anti-crespo, il segreto di una chioma impeccabile (anche al mare)
Spenta, arida e indomabile a causa del clima ma anche dell’uso di strumenti a caldo e decolorazioni, la chioma riprende vita grazie a soin mirati, idratanti e impermeabilizzanti
- Lifestyle
Vivienne Westwood in mostra a Lisbona e a Melbourne
In esposizione abiti e accessori con cui la stilista britannica ha riscritto le convenzioni della moda