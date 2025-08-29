Pistacchio, matcha e vaniglia, le fragranze del back to the city sono invitanti come dessert
Conquistano grazie ad accordi zuccherini che fanno venire l’acquolina in bocca. Basta vaporizzarli per sentirsi subito di buonumore
Per alcuni, la bella stagione richiede composizioni rinfrescanti, agrumate o persino ispirate alle piante aromatiche dell’orto. E poi c’è chi, in estate, vuole profumare come proprio come un gelato o un bon bon perché ama le cosiddette note gourmand ispirate all’universo della pasticceria. Un genere nato nel 1992 grazie alla creazione di Angel firmato Thierry Mugler che, appunto, era un’esplosione invitante di miele, caramello, zucchero, vaniglia e cacao. Una coccola in bottiglia priva delle calorie di una torta vera e propria, che cambiò la profumeria dando lo spunto per abbinamenti nuovi, che stimolano l’appetito. L’olfatto, dopotutto, è strettamente legato al gusto come potrebbe aver scoperto suo malgrado chi, durante un forte raffreddore, non riesce a distinguere ciò che mangia.
Dagli anni Novanta ad oggi, questo filone si è decisamente espanso, grazie a fragranze la cui piramide olfattiva ricorda piuttosto la ricetta dei biscotti e crostate. Sarà che, in tempi di crisi, l’aroma di pasticceria rincuora perché ci ricorda di momenti più rassicuranti in cui eravamo bambini oppure la torta di compleanno che condividiamo ancora adesso con le persone alle quali vogliamo bene. Sta di fatto che gli eau de parfum che imitano gateau invitanti hanno decisamente conquistato il pubblico.
I più estivi celebrano per esempio il pistacchio, ingrediente star della tradizione siciliana e mediorientale dove viene utilizzato per preparare una grande varietà di pasticcini. Alcuni riproducono invece la sensazione di una caramella alla frutta o di un cioccolatino, oppure ancora il sentore cremoso del matcha latte, la bevanda preparata con tè verde in polvere giapponese, ottimo da bere e quanto pare ancora di più da vaporizzare, a patto di apprezzarne l’aroma morbido e delicato al tempo stesso. Chi preferisce puntare sul classico, invece, non dovrà fare altro che sperimentare le tante fragranze alla vaniglia, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono tutte uguali. Questo ingrediente, estratto dal baccello di una particolare orchidea, può avere infatti sfaccettature anche molto diverse dal momento che ne esistono molte varietà, come quella di Thaiti, fruttata e floreale, e la Bourbon proveniente dall’isola di Réunion, considerata la migliore perché ha il tasso di vanillina (il principio odoroso) più alto in natura.
Nasce come un’ode al pistacchio e al suo utilizzo in profumeria: Pistachio di D.S. & Durga abbina le note calde e legnose del seme, protagonista assoluto della composizione, a quelle di mandorla tostata, cardamomo e crema alla vaniglia.
Amante della cucina d’alto livello, Christian Dior ebbe il privilegio di vedere inserito nel menù del celebre ristorante parigino Maxim un dessert creato apposta per lui: Vanilla Diorama di Dior ne rievoca il sentore mescolando note di vaniglia e scorza d’arancia a un fondo di cacao amaro.
L'art & la Matiere Spiritueuse Double Vanille di Guerlain è una vera e propria overdose di vaniglia con sfaccettature fumé e gourmand ottenute grazie al mix di gelsomino, cedro, rum e spezie.
Yum Pistachio Gelato di Kayali è un’esplosione di note dolci irresistibili, dal pistacchio alla panna montata, senza dimenticare nocciole tostate, zucchero filato e marshmellow.
Kurky di Maison Francis Kurkdjian profuma di caramella, senza risultare troppo fruttato o troppo gorumand: il giusto equilibrio che fa venire l’acquolina in bocca. Abbina un accordo di pesca e lampone a sentori di muschio e vaniglia.
Cacao𝟤 di Maison Thaité avvolge e rassicura grazie all’abbinamento elegante di cannella, note tostate, cacao, vaniglia e note ambrate.
La freschezza del tè matcha è perfettamente bilanciata dalla morbida nota lattea di vaniglia, fava tonka e fiori d’arancio che donano a Milk&Matcha di Obvious sfumature morbide, dolci e confortanti.
Candy di Prada si apre con un’esplosione di caramello che si stempera in un cuore talcato che mescola vaniglia e benzoino dando vita a una fragranza seducente, invitante e sofisticata.
Leggi anche:
Profumi solidi e in formato mini, le novità da portare sempre con sé
Contenuti consigliati
- entertainment
Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere
L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema
- fashion
Moda e cinema, le campagne del prossimo autunno sono un omaggio alla settima arte
Da Emporio Armani a Tom Ford e Ferragamo: le campagne fashion che domineranno l’estetica della prossima stagione sono puro cinema
- beauty
Emma Stone a Venezia, perché il suo pixie cut è il taglio della stagione
Pratico, facile da gestire ed estremamente cool: i capelli corti sfoggiati da Emma Stone al Festival di Venezia sono l'emblema del Whimsical
- Living
Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival
Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti
- entertainment
Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni
Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata
- beauty
4 wellness retreat per affrontare il rientro in bellezza
Puntano a migliorare energie, benessere e positività grazie a programmi olistici su misura
- beauty
Le nuove Lip tint e lip stain per un trucco labbra davvero long lasting
Resistono a cocktail e cene interminabili grazie alle ultime formule waterproof
- Fashion
La borsa raddoppia, "more is more"
Per l'autunno la risposta è semplice: la doppia borsa
- entertainment
Venezia 82, la cerimonia di inaugurazione: stelle, emozioni e una Grazia tutta italiana
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
- Entertainment
Il gioco delle (nuove) coppie: da Zoe Kravitz a Jannik Sinner, dalla Ferragni a Damiano David, tutti i Vip innamorati e usciti allo scoperto...
L’estate si è conferma la stagione più calda non solo per le temperature, ma anche per i cuori delle celeb. Tra nuovi flirt e coppie uscite allo scoperto, il gossip si accende
- Entertainment
Venezia 82, si comincia: gli arrivi delle star in Laguna
Dalla conduttrice della Mostra Emanuela Fanelli alle star di Hollywood più attese
- Fashion
Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione
L'autunno 2025 si preannuncia all’insegna di un'eleganza rilassata
- Entertainment
Taylor Swift e Travis Kelce presto sposi: l'annuncio del fidanzamento
Sui social un post della cantante rivela il grande evento
- Entertainment
Venezia 2025: la parata di stelle è servita
Jude Law nei panni di Putin, Julia Roberts debutta sul red carpet e Clooney torna in Laguna. Il Lido si prepara al periodo più atteso dell'anno
- Entertainment
George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni
Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia
- lifestyle
Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe
Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore
- entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: i momenti più iconici della storia del festival
È il festival cinematografico più antico del mondo, e ancora oggi resta uno dei più amati: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è giunta all’82esima edizione, ma ha lasciato momenti indelebili nella storia
- lifestyle
Glen Luchford, Atlas: a Milano, la moda diventa visione
In occasione della Milano Fashion Week, la città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’immagine e della cultura visiva: la mostra Atlas dedicata a Glen Luchford
- entertainment
Emanuela Fanelli, conduttrice di Venezia 82: ironia ed eleganza per la protagonista della Laguna
Attrice amatissima e reduce dal successo di Follemente di Paolo Genovese – titolo che le è valso un riconoscimento ai Nastri d’Argento – Emanuela Fanelli sarà protagonista sul palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia
- beauty
7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Idratano e ravvivano la tintarella
- fashion
Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
- Living
Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Matthieu Blazy, l’artista
Matthieu Blazy riporterà Chanel a New York dopo sette anni di assenza