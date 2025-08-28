4 wellness retreat per affrontare il rientro in bellezza
Puntano a migliorare energie, benessere e positività grazie a programmi olistici su misura
Le ferie sono finite e si ritorna alla routine: per rendere più soft il passaggio dalla libertà totale alla solita quotidianità, dedicare qualche giorno a migliorare il rapporto tra mente e corpo non può che essere un'ottima idea. Specialmente se in vacanza ci siamo concessi qualche vizio più del solito e abbiamo voglia di recuperare le energie con un po' di detox prima di tornare alla girandola di impegni che ci risucchierà una volta alla scrivania. La buona notizia è che le Spa dei migliori cinque stelle offrono programmi mirati, della durata di un week-end o più, per migliorare le energie circondati da paesaggi da sogno, ideali per disconnettersi e tornare a casa con una nuova versione di sé.
Retreat di Pilates all'ADLER Lodge Ritten in Alto Adige
Immerso nei boschi dell'Altopiano del Renon, la Spa dell'hotel offre piscine, saune e aree relax dove sperimentare trattamenti con vista sulla splendida valle che circonda la struttura. In più, chi desidera migliorare postura, flessibilità e resistenza, può sperimentare il programma Pilates con Lena Haller che si svolge in due momenti, dal 7 al 14 settembre e dal 12 al 19 ottobre.
Ogni giorno è prevista una pratica diversa, che consente di maturare consapevolezza del proprio corpo ed equilibrio interiore. Si comincia con Revitalizing Pilates Flow per iniziare il percorso con l'energia giusta e si costruisce la forza aiutandosi con pesetti per le gambe e palle tonificanti nello Strength & Sculpt. Il core si allena col Magic Circle in Core & Pelvic Connection Focus e il tutto si conclude con lo stretching profondo del Deep Stretch Flow & Release, seguito da una passeggiata meditativa nella natura montana.
Body Insights and Optimization allo Chenot Palace Weggis in Svizzera
Il pionieristico marchio svizzero lancia un innovativo programma di 5 notti che utilizza le più recenti tecnologie mediche e diagnostiche per ottimizzare salute e aumentare la longevità con la premessa che l'invecchiamento non debba necessariamente significare un declino funzionale. Gli ospiti iniziano sottoponendosi a 8 screening diagnostici, che partono da innovativi test molecolari per valutare la correlazione tra genetica e invecchiamento cellulare, in particolare su come i geni abbiano una grande influenza sul declino dell'organismo grazie a test per la salute intestinale, valutazione dell'età biologica delle arterie, analisi della composizione corporea, esami del sangue e misurazione dei biomarcatori.
Si aggiungono inoltre 4 test funzionali, tra cui valutazioni dello stato cardiorespiratorio, della forza e dell'equilibrio, posturale e motoria e test dello stress attraverso la variabilità della frequenza cardiaca. A seguito del completamento degli screening e degli insight ottenuti, viene elaborato un programma personalizzato che include sessioni di attività fisica ed esercizi personalizzati oltre a una dieta funzionale e anti-infiammatoria pensata per nutrire senza sovraccaricare la funzione metabolica. Agli ospiti verrà inoltre fornito quotidianamente un integratore di peptidi di collagene, per supportare il tessuto connettivo, l'integrità della pelle e la rigenerazione dall'interno.
The Longevity Suite Thermodren Sculpt al Portrait Hotel a Milano
Il più evoluto network europeo specializzato in biohacking ha come focus la creazione di protocolli integrati, performanti e ad elevato contenuto tecnologico, per guidare il pubblico verso la miglior versione di se stessi grazie ad un perfetto equilibrio tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale. The Longevity Suite promuove uno stile di vita focalizzato sul qui e ora, una bellezza consapevole e autentica, un approccio al tempo in cui la salute è al centro delle scelte del singolo: in questo contesto, il trattamento Thermodren Sculpt mira a offrire un benessere duraturo grazie all’abbinamento di tre trattamenti diversi.
Cryosuite Total Body, offre un'esposizione controllata al freddo per stimolare la termogenesi e attivare i processi metabolici; Shock Termico Localizzato alterna freddo e caldo in modo mirato per stimolare il microcircolo e favorire la lipolisi naturale; infine, viene realizzato un massaggio profondo con fitocomplessi e una sinergia di ingredienti bioattivi per detossinare, drenare e tonificare in profondità. Cuore del protocollo è l'utilizzo di un calco minerale a contrasto termico, una miscela inorganica di sali e polveri silicee, che innesca un'alternanza di fasi caldo/freddo, generando una vera e propria ginnastica vascolare. Grazie alla sua personalizzazione, il trattamento si adatta alle esigenze individuali, rispettando i ritmi biologici del corpo e massimizzando i benefici della detossinazione e del riequilibrio metabolico, garantendo risultati più stabili e duraturi.
Shenkosha Return to Yourself and Regenerate Your Body all’Abbaye Vaux-de-Cernay a Parigi
Nel cuore della Valle di Chevreuse, a meno di un'ora da Parigi, l’hotel è circondato da giardini fioriti, un rigoglioso orto e pittoreschi prati e immerso in un'atmosfera bucolica e tranquilla, lontana dal caos moderno e dalla frenesia urbana, per una riconnessione vera e propria con la natura. Alla fine di agosto, la splendida tenuta ospita un retreat pensato per condurre gli ospiti in un viaggio trasformativo nella propria interiorità, ispirato a tecniche tradizionali millenarie proprie della medicina cinese e indiana.
Messo a punto da Yoan Maillot e Hannah Ingar, specializzati in medicina cinese e pratiche meditative, questo approccio si basa sulla disintossicazione dell'organismo ottenuta tramite un mix di enzimi ed estratti vegetali, quindi senza bisogno di ricorrere al digiuno o ad altre pratiche stressanti. Oltre a seguire un particolare regime alimentare, gli ospiti parteciperanno anche a sessioni di relax e meditazione, Qi Gong e yoga abbinati a passeggiate nella natura, lezioni di yoga e trattamenti personalizzati. L'obiettivo è quello di ritrovare focus, recuperare vitalità e migliorare il proprio benessere fisico e mentale.
