Sfidare le leggi del tempo, grazie alla nuova formula di un siero rivoluzionario. L'alleato per combattere i sette segni dell’invecchiamento
Se l’idea di bellezza è in sé inafferrabile e soggettiva, è innegabile che i segni del tempo si fissino sulla pelle. Ma che cosa succederebbe se fossimo liberi dall'età? Shiseido, pioniera nella tecnologia skincare da oltre 150 anni, ha messo a punto un trattamento innovativo, che rimette in discussione il rapporto tra invecchiamento cronologico e cellulare. Ultimune Power Infusing Serum, il siero best seller della maison di Ginza, è stato infatti rinnovato, così oggi la sua formula non solo offre tutta la potenza difensiva delle precedenti tecnologie di Ultimune, ma sfrutta anche la straordinaria azione del nuovo attivo brevettato, Power Fermented Camellia+TM. Una vera rivoluzione che ridefinisce la skincare anti-età, rallentando i sette segni dell'invecchiamento: tono disomogeneo, aspetto spento, rughe, linee sottili, perdita di compattezza, perdita di elasticità e ruvidità. Il nuovo prodotto sarà protagonista della Milano Beauty Week, dove sarà la star di Shiseido Cube, una speciale installazione allestita in piazza Duomo il 19 e il 20 settembre. I visitatori sono invitati a provare Ultimune Power Infusing Serum e potranno accedere liberamente e senza bisogno di prenotazioni a percorsi esperienziali, consulenze personalizzate e approfondimenti esclusivi, guidati da un team di esperti pronti a condividere know-how e tecnologie. E alla fine una sorpresa: si potrà ricevere un omaggio esclusivo.
L’età? È solo un numero
I segni dell’invecchiamento non sono ineluttabili: lo confermano gli studi condotti da Shiseido, che da 30 anni guida la ricerca sull’immunità cutanea e dal 1989 collabora con il Cutaneous Biology Research Center, presso il Massachusetts General Hospital, per avanzare nella comprensione scientifica della fisiologia della pelle. Questa partnership ha portato a scoperte che hanno fatto di Ultimune Power Infusing Serum un potente alleato nel contrastare l’invecchiamento, bestseller a livello mondiale. Ma andiamo con ordine: nelle tre decadi in cui i laboratori del brand hanno studiato il sistema immunitario dell’epidermide, è stato decodificato il ruolo, in primis, delle cellule di Langerhans e delle Natural Killer (NK) che hanno il potere di combattere i fattori di stress. Ricerche più recenti hanno invece permesso di individuare, tra 18 tipi di cellule, le Memory T Cell come le più efficaci nell’eliminare le cellule invecchiate, dunque fondamentali per mantenere l'aspetto giovane del viso.
L’estratto botanico che accende il potere rigenerativo della pelle
Alla luce di questa scoperta, Shiseido ha poi sviluppato un ingrediente brevettato che ha la capacità di attivare proprio le cellule difensive Memory T Cell, il Power Fermented Camellia+™, un elemento alla basedella nuova formulazione del siero, pensata per tutte le età.
Questo attivo è derivato da un particolare tipo di camelia coltivato solo sull'isola di Gotoh, nel Giappone occidentale, ottenuto attraverso un processo in cui i residui di semi del fiore vengono fermentati con il fungo Koji, tradizionalmente utilizzato per creare sake.
Il nuovo siero così ripensato offre risultati senza precedenti, clinicamente testati sui sette segni dell’invecchiamento. Secondo test clinici, infatti, il 97% di chi ha sperimentato in anteprima il trattamento vede la pelle subito più luminosa, il 95% la trova più giovane in una sola settimana di utilizzo, mentre il 98% ritiene i segni dell’invecchiamento migliorati dopo un solo mese. Applicato mattina e sera, dopo la detersione e prima della crema, il soin, dalla texture ricca e fresca e dall’aroma floreale, coccola il viso donando una piacevole sensazione di compattezza oltre a un’intensa idratazione.
Un soin consapevole, dalla formula al design
Oltre all’efficacia, c’è anche l’attenzione all’ambiente. Con il 91% di ingredienti d’origine naturale, Ultimune Power Infusing Serum si ispira alla filosofia giapponese del Mottinai, traducibile come “rifiuto dello spreco”, che impone un uso smart delle materie prime. Della camelia impiegata nella formula, per esempio, viene utilizzata quasi ogni parte, inclusi petali, foglie e semi. L’attenzione per la sostenibilità non finisce qui, perché anche il packaging si ispira allo stesso principio: progettato per essere ricaricabile, è realizzato con oltre il 15% di vetro riciclato; il tappo del refill è composto per il 50% di plastica di origine vegetale; mentre la confezione esterna è realizzata con carta proveniente da fonti responsabili. Grazie all’alchimia tra consapevolezza, ricerca scientifica e tradizione, l’iconico flacone color rubino racchiude un elisir di giovinezza che rende la pelle immune dal passare del tempo.
