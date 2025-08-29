Che Emma Stone prediliga i capelli corti non è una novità. Il suo taglio sbarazzino tiene banco ormai da mesi. Eppure, la variante del suo pixie cut sfoggiata alla Mostra del Cinema di Venezia (qui inserire link: ha attirato nuovamente l'attenzione.

Il motivo? È leggermente più lungo di quello cui ci aveva abituato ed è estremamente cool.

Disinvolto, spensierato e al tempo stesso sofisticato, questo taglio di capelli corti è ideale per chiunque abbia voglia di cambiare stile con leggerezza.

Perché è vero che è un taglio particolare per il quale bisogna sentirsi pronte e confident, ma è anche vero che proprio per la sua semplicità può soddisfare anche chi non è avvezzo.

Credit Getty Images

Il pixie cut di Emma Stone è cresciuto: arriva il whimsical

Scompigliato il giusto, basta dare qualche colpetto con le dita per ravvivarlo e rendere ogni look sbarazzino, femminile e romantico.

Uno stile che prende spunto dall'estetica Whimsical, basata su un approccio alla vita a cuor leggero, sul qui e ora e sul legame con la natura e il creato.

Il ciuffo laterale arriva fino alle orecchie, mentre dietro i capelli sono corti ma sfiorano leggermente il collo e l'attaccatura delle spalle. Merito dello spunto di Mara Roszak, l'hairstylist che segue Emma Stone.

Credit Getty Images

Emma Stone a Venezia per Bugonia

Emma Stone è la protagonista di Bugonia, la nuova black comedy diretta da Yorgos Lanthimos, regista che l'ha eletta a musa e con cui ha collaborato per diversi film (il più celebre, Povere Creature, è quello che ha vinto proprio a Venezia due anni fa e le è valso l'Oscar come Miglior Attrice). Nel film Stone interpreta una dirigente d'azienda rapita da due complottisti convinti che sia un'extraterrestre inviata per distruggere la Terra. Per questo ruolo era stata costretta a rasarsi. Da qui il pixie cut cortissimo sfoggiato dai Golden Globe in poi.

Credit Getty Images

I capelli di Emma Stone, sempre di tendenza

Qualsiasi sia la scelta dell'attrice in fatto di capelli, risulta sempre azzeccata. Persino il lunghissimo nero corvino di Povere creature aveva in qualche modo dettato tendenza. Anche in fatto di colorazioni Emma Stone, infatti, ci ha abituato a stravolgimenti, passando dal biondo al rosso al nero. E persino al bicolor black & white di Cruelia.

