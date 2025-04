Capelli bianchi, Helen Mirren e le altre star che li riportano in auge

L’attrice premio Oscar per The Queen, Andie MacDowell, Meryl Streep e perfino la regina Letizia. Sono sempre più numerose le celebs che decidono di sfoggiare chiome argentate e brizzolate, espressione di una self-confidence potente

Ancora lei, sempre lei. Ad attirare tutti gli sguardi alla prima mondiale del crime drama "MobLand" a Londra è stata Helen Mirren. Nella serie l’attrice premio Oscar per The Queen è a capo di una famiglia criminale, insieme a Tom Hardy e Pierce Brosnan. Un cast stellare, ma la stella Helen brilla più di tutti. Già, perché quella sua chioma argentea è ormai diventata un tratto distintivo dell’hair positive. Come dire, l’accettazione di sé passa anche dall’hair style e la Mirren ne è un esempio. Più volte, infatti, ha invitato le donne a non temere i segni del tempo e ad accettare di diventare fieramente canute.

Una filosofia che ha sposato anche la modella e attrice Andie MacDowell, per la quale non tingersi più i capelli – i suoi sono lunghissimi - è sinonimo di libertà. “Essere vera e autentica: è quello il mio lusso”, ha dichiarato.

Senza dimenticare i corti sale e pepe di Jamie Lee Curtis e Glenn Close. Fanno scuola di stile e di personalità. Massima espressione di una self-confidence potente.

Jane Fonda, poi, è un incanto. La sua scelta “bianca” l’ha presentata al mondo agli Oscar 2020 e da allora non ha fatto più retromarcia.

Quanto a Meryl Streep, uno dei primi film che ha girato con un look brizzolato è “Il diavolo veste Prada”, nel 2006, in cui interpreta la terribile direttrice di una rivista di moda. Da allora l’attrice ha lentamente abbandonato il look biondo e ora sfoggia una splendida capigliatura argentea.

Alla squadra si aggiungono anche Diane Keaton, che dopo aver oscillato per decenni fra il castano e il biondo, dai Golden Globes del 2014 sfoggia felice capelli grigi, e Jodie Foster, il cui caschetto liscio lascia trapelare un'importante ricrescita bianca.

Anche Letizia di Spagna ha fatto una scelta naturale: fili d'argento solcano infatti le lunghezze della sovrana e, in un certo senso, diventano un elemento distintivo della sua chioma, illuminandola.

Come la Reina di Spagna, anche Carolina di Monaco predilige i capelli tinti da Madre Natura, con quel suo taglio midi sale e pepe.

Dalle teste coronate al mondo fashion. La stylist e consulente di moda americana Stacy London esibisce soddisfatta una ciocca silver.

Hair grey power, viene proprio da dire. Sì, perché non c’è bisogno di guardare ai red carpet per vedere delle chiome argentate portate con orgoglio. Basta camminare per strada per capire che si tratta di un vero e proprio movimento di liberazione. Finora i capelli grigi o brizzolati venivano associati alla saggezza e all’esperienza, ma solo ed esclusivamente per gli uomini. Sulle donne erano invece considerati segno di invecchiamento, di una sensualità che svanisce. Per fortuna il vento è cambiato.