Il gioco delle (nuove) coppie: da Zoe Kravitz a Jannik Sinner, dalla Ferragni a Damiano David, tutti i Vip innamorati e usciti allo scoperto...
L’estate si è conferma la stagione più calda non solo per le temperature, ma anche per i cuori delle celeb. Tra nuovi flirt e coppie uscite allo scoperto, il gossip si accende
Zoe Kravitz, tra due "fuochi"
Dopo il lungo legame con Channing Tatum, Zoe Kravitz sembra vivere un’estate all'insegna della leggerezza.
Prima è stata avvistata a Londra con Harry Styles e pochi giorni dopo, la coppia è stata immortalata anche a Roma.
I due sono stati ripresi mentre passeggiavano sottobraccio per le strade del centro storico.
Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social e neanche a dirlo, il gossip si è acceso.
Ora però l’attrice e regista ha risparpagliato le carte facendosi fotografare a Parigi insieme ad Austin Butler.
Solo pochi giorni prima, infatti, Kravitz era stata protagonista della première parigina di Caught Stealing – thriller diretto da Aronofsky – insieme al co-protagonista Austin Butler.
Sul red carpet i due attori si erano mostrati complici e sorridenti, mentre secondo il Daily Mail sarebbero stati avvistati anche in un noto locale della capitale francese.
La serata si sarebbe conclusa con un abbraccio che non è passato inosservato.
Chi vincerà il duello?
Ferragni e Tronchetti Provera ufficializzano la loro relazione
Dopo mesi di indiscrezioni, Chiara Ferragni e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera si sono mostrati insieme in pubblico.
In occasione di una vacanza in Turchia, l'imprenditore e l'influencer si sono mostrati insieme sui social per la prima volta in uno scatto al tramonto che li vede sorridenti e (apparentemente) felici.
Un gesto che ha fatto molto parlare, soprattutto perché i pettegolezzi vogliono che la famiglia di lui non appoggi la relazione tra i due.
Sarà per questo che, una volta paparazzati in aeroporto, nei giorni successivi, i due si sarebbero comportati in modo ambiguo.
In aeroporto Chiara e Giovanni avrebbero mantenuto una strana distanza, con l'imprenditore attentissimo non farsi fotografare e mai vicino alla fidanzata. Al momento resta il mistero.
Jannik Sinner, (finalmente) innamorato? Nel suo cuore c'è Laila
Jannik Sinner sembra vivere un momento d’oro non solo sul campo da tennis, ma anche nella vita privata.
Il campione azzurro sarebbe infatti innamoratissimo della sua Laila (Hasanovic), giovane modella ed ex di un altro campione di Formula Uno, Mick Schumacher.
Tra Jannik e Laila sembra esserci un’intesa speciale, fatta di sorrisi e grande complicità che lascia pensare a una storia seria.
E proprio in questi giorni, per la prima volta, il numero uno del tennis scioglie le riserve sulla sua vita privata.
Da sempre riservatissimo Sinner, non si è mai sbottonato troppo sulle sue storie d'amore.
Ma qualche giorno fa, alla domanda di un giornalista: "È innamorato?", Jannik, per la prima volta ammette: "Sì", prima di aggiungere "ma della vita privata non parliamo" frase che chiude ad ogni ulteriore possibilità di approfondimento.
Eppure, basta quel sì, per far capire ai fan che dunque la storia con la splendida modella Laila Hasanovich non è certo un flirt passeggero ma un amore vero.
Damiano David e Dove Cameron, baci allo stadio
Dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, Damiano David dei Måneskin ha trovato una nuova musa: l’attrice e cantante americana Dove Cameron.
Dopo le vacanze italiane in Puglia, in una masseria vicino a Fasano, Damiano David e Dove Cameron hanno tifato per la Roma durante la partita allo Stadio Olimpico contro il Bologna.
Il frontman dei Måneskin ha alternato tenere effusioni con la fidanzata al tifo per la partita.
Una coppia internazionale che unisce rock e pop, e che fa già sognare i fan.
