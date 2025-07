Ora che Jannik Sinner si è guadagnato l’immortalità sulla celebre erba di Wimbledon, i riflettori si spengono sui campi ormai consumati dagli interminabili match, e si accendono sulla vita privata del primo italiano a trionfare all'All England Club.

Jannik Sinner bacia il trofeo al Torneo di Wimbledon 2025 Credits: Getty Images

Ad alimentare il chiacchiericcio in queste ore è stata la presenza durante le partite del torneo londinese di Laila Hasanovic, modella danese dagli occhi di ghiaccio già nota al mondo dello sport per il suo fidanzamento con Mick Schumacher, figlio di Michael. Una ragazza abituata a stare nel backstage delle vite straordinarie, tanto che per molti sarebbe la nuova fiamma del campione azzurro. Ad alimentare i sospetti erano stati gli avvistamenti al Roland Garros, mentre Laila faceva il tifo per l’altoatesino. E adesso che Sinner sta rientrando nella sua casa di Montecarlo prima di concedersi qualche giorno di una vacanza blindatissima, si vocifera che possa partire proprio con lei.

Del resto la vita sentimentale del tennista era di recente finita e sotto ai riflettori. La scorsa primavera, appena tornato single dopo la fine della relazione di circa un anno con la collega tennista Anna Kalinskaya, Sinner era stato avvistato con Lara Leito, modella russa 31enne con un passato tra red carpet internazionali e frequentazioni hollywoodiane. Insomma, Sinner, considerato glaciale e impostato in campo, in amore sembrerebbe decisamente più emotivo e istintivo.

Lara Lieto alla 77ª edizione del Festival di Cannes; Anna Kalinskaya al Roland Garros 2025 a Parigi. Credits: Getty Images

Ma non ci sono solo i possibili flirt. Le donne di Sinner sono prima di tutto i suoi affetti più cari. A dimostrare la sua sincera amicizia con Jannik è stata Maria Sharapova, tra le prime a complimentarsi con lui dopo il suo trionfo a Wimbledon. L'ex tennista lo ha fatto rispolverando un video scherzoso in cui i due sportivi sono impegnati in un balletto natalizio - con tanto di orecchie da renna – postandolo sui social. Lei disinvolta, lui più impacciato.

Come lo era stato subito dopo la vittoria a Wimbledon, quando aveva dovuto ballare con la vincitrice del torneo femminile Iga Swiatek. Una performance ben lontana dalla scioltezza che dimostra in campo.

E poi, la donna più importante: la sua mamma. Siglinde Sinner, altoatesina, di madrelingua tedesca, è suo malgrado diventata virale con le sue espressioni preoccupate e i suoi scatti di emotività sugli spalti, durante i match del figlio. Una prova difficile per lei, abituata - come ha dichiarato - a non arrivare mai alla fine degli incontri del figlio. Al di là dello sport, l’incontro tra madre e figlio dopo la vittoria è tra le immagini più belle di Wimbledon.

Credits: Foto tratta dal profilo Instagram di Jannik Sinner

