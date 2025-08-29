Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere
L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema
Le emozioni e le attese continuano a crescere all’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet del Lido continua ad andare in scena un vero e proprio spettacolo di star, emozioni e cinema. Con due protagonisti assoluti: se George Clooney è stato il re della seconda giornata, tenendo tutto col fiato sospeso sulla sua possibile assenza sul red carpet, il terzo giorno ha una grande regina: Julia Roberts.
L’attrice, per la prima volta alla Mostra, era sbarcata in Laguna attirando i riflettori per il cardigan con il volto di Luca Guadagnino, il regista che l’ha diretta in After the hunt, presentato Fuori Concorso. In conferenza stampa ha espresso tutto il suo amore per Venezia e la speranza che il film faccia discutere e crei dibattito.
Julia Roberts: l’attesissimo debutto al Lido
Per la prima volta a Venezia, Julia Roberts, in tailleur blu e camicia crema, ha parlato con lucidità e ironia dei temi forti affrontati dal film: #MeToo, cultura della cancellazione, la zona grigia tra colpa e redenzione.
Roberts interpreta Alma, docente di filosofia a Yale, il cui equilibrio viene spezzato quando un collega (Andrew Garfield) è accusato di molestie da una studentessa (Ayo Edebiri). Il film, scritto da Nora Garrett, mette in scena una crisi etica, ma anche un confronto tra generazioni e valori.
“Non diamo risposte, ma condividiamo vite. Vogliamo che le persone si arrabbino, discutano, riflettano. È questo che stiamo perdendo oggi: la conversazione”, ha detto l’attrice.
A chi le chiede se secondo lei il film possa essere considerato politicamente scorretto e farà scoppiare delle polemiche, Roberts risponde con ironia: "Amo le domande leggere di prima mattina". E sfoderando il suo celebre sorriso, ha aggiunto: "Non so se ci saranno polemiche, ma noi vogliamo sfidare le persone a dialogare".
E sulla prima volta ha Venezia ha dichiarato:
“Venire a Venezia è come entrare in un sogno. Mi chiedo ancora: cosa si fa davvero qui?”
Julia Roberts svela le nuove creazioni di Dario Vitale per Versace
Ma la conferenza stampa di After the hunt ha fatto notizia anche per un altro motivo. Per l'occasione, infatti, Julia Roberts ha indossato un outfit firmato Versace, che anticipa le creazioni e il nuovo corso del direttore creativo Dario Vitale, il cui debutto ufficiale arriverà durante la Milano Fashion Week.
La star di Hollywood ha sfoggiato un look casual ma sofisticato composto da giacca sartoriale in lana blu abbinata a una camicia a righe rosa e gialle e a un paio di jeans. A completare il tutto una cintura a fibbia dorata, scarpe in pelle intrecciata e borsa in pelle con chiusura a girello a forma di Medusa, iconico simbolo della maison.
George Clooney, anche senza voce resta il re del Lido
Nessuno come lui. Una sinusite lo aveva costretto a saltare la conferenza stampa, facendo temere pubblico e addetti ai lavori sulla sua possibile assenza per la premiere. E invece, George Clooney ha dominato il red carpet del 28 agosto, in occasione della prima mondiale di Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach.
Accanto a lui, la moglie Amal Alamuddin, elegantissima. I due hanno rubato la scena con gesti complici, sguardi affettuosi e un baciamano che ha fatto dimenticare a tutti l’assenza della mattina. D’altronde, Venezia è casa per i Clooney: è qui che si sono sposati, in una cerimonia-evento sul Canal Grande, ed è qui che George torna da quasi trent’anni, dopo il suo debutto con Out of Sight nel 1998.
Jay Kelly, in concorso per il Leone d’Oro racconta la crisi personale di una star hollywoodiana (Clooney), in viaggio per l’Europa insieme al suo manager (Adam Sandler). Un road movie che riflette su fama, carriera e identità: “Quando diventi un attore, reciti due volte: sul set e nella vita”, dice Clooney in una delle scene.
Sul red carpet, Amal ha brillato quanto il marito, con un look che ha incantato tutti. Per l’occasione ha scelto un abito vintage firmato Jean Louis Scherrer, un vero gioiello d’archivio della couture francese. Il mini dress magenta, con bustier drappeggiato e struttura sartoriale impeccabile, è arricchito da un imponente strascico balloon. Un gioco di contrasti tra la sensualità del corto e la teatralità del lungo.
Benedetta Porcaroli: icona Ugly Chic per Prada
In mezzo alle dive internazionali, Benedetta Porcaroli si è ritagliata la sua scena con stile deciso e senza eccessi. Per la presentazione di Il rapimento di Arabella, film diretto da Carolina Cavalli nella sezione Orizzonti, ha scelto ancora una volta Prada, confermandosi volto di una moda pensata, personale, mai scontata. Il look? Ugly chic, nel senso più puro del termine. Firmato Sarah Grittini, lo styling mescola fiori, silhouette spezzate e allure intellettuale.
Il film racconta il viaggio di Holly, una ragazza borderline, e Arabella, una bambina che sembra riflettere la Holly bambina. Insieme fuggono dalla realtà in un road trip surreale e tenero.
“Mi piace questa coppia, una sorta di Thelma e Louise con una bambina. Mi ci sento dentro”, ha detto Porcaroli.
“Con Carolina mi sento a casa. Le sue battute mi vengono naturali. È un dono lavorare così”, ha aggiunto l’attrice, già protagonista della regista in Amanda.
