Come abbinare la gonna tartan: idee dalle sfilate e dallo streetstyle

Ouyang Nana fuori dalla sede di Louis Vuitton durante la Paris Fashion Week Womenswear Primavera/Estate 2026, il 30 settembre 2025 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images

La gonna tartan è uno di quei pezzi che ritornano ciclicamente, ma quest’anno non si limita a occupare un angolo nostalgico del guardaroba: è una dichiarazione di stile. Nato come simbolo identitario dei clan scozzesi, poi adottato dal punk e dal grunge (non a caso in grande spolvero) per sovvertire le regole e infine assorbito nel lessico della moda contemporanea, oggi il tartan si muove tra heritage e innovazione con una naturalezza che poche altre stampe possono permettersi. Le sfilate Autunno Inverno hanno rilanciato la gonna tartan in chiave sofisticata o destrutturata, mentre lo streetstyle l’ha trasformata in un capo quotidiano, modellabile a seconda del mood. Il risultato è un codice estetico versatile che permette di usare la tartan skirt come un passe-partout (soprattutto per le feste), purché le abbina­ture siano ragionate e attuali.

Come abbinarla: mini, midi, lunga

La versione corta lavora sul contrasto e sul layering: il tartan, per definizione tradizionale, acquista carattere quando incontra capi più puliti o dal taglio maschile. Funziona con un blazer rigoroso, con una camicia oversize o con un knitwear essenziale che lascia spazio alla fantasia geometrica. La mini tartan richiama lo spirito collegiale, ma basta cambiare le proporzioni per allontanarsi da ogni stereotipo: stivali alti per una linea più allungata, mocassini per un effetto urbano, sneakers per una lettura più sportiva.

La midi è la lunghezza che domina la stagione. Plissé o a portafoglio, permette un gioco di volumi che rende l’outfit immediatamente più ricercato. Sulle passerelle è spesso accompagnata da cappotti morbidi o da maglieria avvolgente che riprende uno dei colori della stampa, costruendo un’armonia cromatica che evita l’effetto “troppo”. Nella quotidianità si può portare con un dolcevita impeccabile o con una giacca cropped, lasciando che il pattern faccia il lavoro visivo principale.

La versione lunga è la più elegante, soprattutto quando il tartan abbandona i classici rossi o verdi per palette più neutre. La silhouette si presta a un approccio più fluido, con stivali dal tacco solido o con mocassini strutturati. L’importante è mantenere un equilibrio tra ampiezza della gonna e precisione dei capi superiori, così da valorizzare la verticalità senza appesantire.