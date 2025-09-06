Venezia 82: il vincitore del Leone d'Oro 2025 e gli altri premiati
Nella cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema la giuria sovverte i pronostici: tra emozione, politica, grandi esclusi e tanti premi al cinema italiano
Una cerimonia di chiusura, quella di Venezia 82, in cui non solo i vincitori sono stati protagonisti. E, anzi, che ha saputo coniugare cinema d’autore e coscienza del presente, ricordando che un festival internazionale non può restare indifferente davanti al mondo. Sul palco del Lido, tra premi, applausi e sorprese, sono state tante le dediche e i ringraziamenti che hanno richiamato con forza le crisi in corso, dalla Palestina all’Ucraina, trasformandosi in veri e propri appelli all’umanità e alla responsabilità collettiva. Il verdetto della giuria, presieduta dal regista statunitense Alexander Payne, ha sparigliato le carte e ribaltato i pronostici della vigilia, regalando colpi di scena. A guidare la serata con ironia e leggerezza è stata Emanuela Fanelli, padrona di casa brillante che ha saputo stemperare la tensione con eleganza e ritmo. La cerimonia si è aperta con un sentito omaggio a Giorgio Armani, salutato da un lungo e affettuoso applauso. Il primo riconoscimento a essere assegnato è stato, infatti, il Premio del Pubblico Armani Beauty, andato a Calle Malaga di Maryam Touzani (sezione Venezia Spotlight), delicato ritratto di un legame madre-figlia tra silenzi e cicatrici del passato.
Venezia 82, chi ha vinto il Leone d'oro
Il Leone d’Oro va a Jim Jarmusch, che con Father, Mother, Sister, Brother firma un ritorno al suo cinema più essenziale e poetico: un film fatto di silenzi e ferite familiari, che conferma il potere della semplicità. Il cinema americano viene così premiato non nella sua declinazione spettacolare, ma attraverso lo sguardo indipendente e intimo di uno dei suoi autori più amati, che ha chiamato a raccolta Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.
“Questo è un momento importante per celebrare la diversità del cinema – ha detto il regista ricevendo il Leone d’Oro –. Voglio accettare questo premio a nome di tutte le persone che hanno lavorato a questo film. Credo che l’arte non debba necessariamente parlare di politica per essere politica: può esserlo semplicemente fondandosi sull’empatia. E l’empatia è il primo passo per affrontare davvero i problemi che stiamo vivendo.”
Nessun premio invece per i favoriti della vigilia: Guillermo Del Toro (Frankenstein) e Kathryn Bigelow (House of Dynamite) restano a bocca asciutta, così come Valeria Bruni Tedeschi che con Duse aveva conquistato buona parte della stampa italiana.
Venezia 82, chi sono gli altri premiati
Il Gran Premio della Giuria va a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, probabilmente il film più necessario di tutta la Mostra (e che molti si aspettavano come Leone d’oro): un'opera che unisce documentario e finzione, costruita sulla vera voce di una bambina intrappolata a Gaza. Un grido silenzioso che resterà nella memoria. La Miglior Regia premia invece Benny Safdie, che con The Smashing Machine racconta la caduta interiore di un campione UFC: un film sul dolore, sulla dipendenza, sulla resa, in cui Dwayne Johnson sorprende con una prova attoriale intensa e vulnerabile. L'Italia si conferma protagonista con due importanti riconoscimenti: - Toni Servillo, premiato come Miglior Attore per il suo Presidente della Repubblica in La grazia di Paolo Sorrentino — un film attraversato dai dilemmi morali su eutanasia e giustizia; - Gianfranco Rosi, riceve il Premio della Giuria per Sotto le nuvole, affresco documentaristico in bianco e nero su Napoli, il Vesuvio e la stratificazione del tempo tra passato e presente. Il premio alla Miglior Attrice va alla cinese Xin Zhilei per The Sun Rises On Us All, una storia di sacrificio e redenzione che attraversa decenni e rancori sopiti, chiudendosi in un ultimo, doloroso abbraccio. Premio Marcello Mastroianni alla giovane Luna Wedler per Silent Friend, delicato e stratificato racconto corale dove un albero di ginkgo attraversa un secolo di vite, università e metamorfosi interiori. Il premio per la miglior sceneggiatura va a Valerie Donzelli per À pied d’œuvre, ritratto di un fotografo che abbandona il successo per abbracciare la scrittura e la precarietà. Una storia radicale, essenziale, che riflette sul valore della libertà creativa.
Venezia 82, i premi della sezione Orizzonti
Anche nella sezione Orizzonti, l’Italia è protagonista dei premi. Il premio per la miglior attrice è stato assegnato a Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli. Grottesco, malinconico e assurdo, il film affronta il dolore e il rimpianto con una lente deformante che rivela la fragilità dei sogni infranti. Porcaroli, che ha dedicato il premio “agli amici della Flotilla”, conferma una maturità attoriale sorprendente.
Infine, Giacomo Covi conquista il premio per il miglior attore Orizzonti per Un anno di scuola di Laura Samani: ambientato a Trieste nel 2007, il film racconta con autenticità e tensione emotiva l’arrivo di Fred, un’esuberante diciottenne svedese, in una classe composta da soli ragazzi.
Venezia 82 si chiude così nel segno del cinema che interroga, emoziona e sorprende. E con un palmarès che farà discutere, ma che celebra la grandezza della settima arte.
Leggi anche:
Mostra del Cinema di Venezia: il ritorno dei grandi attori e film italiani
Venezia 82, il giorno di Valeria Bruni Tedeschi e The voice of hind rajab: emozione e verità sul red carpet Venezia: la palette di colori che strega il Lido
Contenuti consigliati
- living
Parigi si accende di design: Maison&Objet e la Design Week 2025
Dalla fiera al cuore della città, un viaggio tra mostre, installazioni e nuovi talenti: ecco cosa non perdere a settembre nella capitale francese
- entertainment
Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito
- fashion
Tutte le star vestite da Giorgio Armani
Dagli esordi degli Anni 70 a oggi, ecco gli abiti che hanno fatto la storia della maison sui red carpet più importanti. Armani le ha vestite tutte: da Diane Keaton per il suo Oscar nel 1978, a Rihanna e Lady Gaga, passando per Julia Roberts
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus e il futuro delle emozioni artificiali al Reply AI Film Festival
X-Style per Lexus
- fashion
Milano piange Giorgio Armani: quando e dove saranno la camera ardente e i funerali
La città si prepara a omaggiare uno dei suoi "figli" più amati, con un ultimo saluto aperto al pubblico, seguito da un commiato riservato
- beauty
7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare
Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper
- Fashion
Il futuro dell’impero Armani dopo la morte di Re Giorgio
Chi guiderà Armani dopo Giorgio? Tutti i dettagli sulla successione, gli eredi e il destino della maison simbolo della moda italiana
- Entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: il ritorno dei grandi attori e film italiani
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
- X-STYLE PER LEXUS
Nel mezzo del design: Lexus e l’arte dell’in-between
X-Style per Lexus
- FASHION
Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo
Si è spento il maestro che ha trasformato lo stile in un linguaggio universale e ha reso affascinante la sobrietà
- lifestyle
Scrittura a mano, una passione senza tempo
Una tendenza dall’animo vintage che non passa mai di moda
- beauty
7 fragranze al tè, ispirate al rituale più antico e rilassante
Grazie alle note delicate e confortanti, questi profumi, donano un’immediata sensazione di benessere
- Fashion
Autunno in viola: dal lilla all’ametista, il colore che accende la stagione
Oggi più che mai: purple is the new black
- fashion
Il ritorno del punk e del gothic: moda, beauty e gioielli tra ribellione e raffinatezza
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
- lifestyle
A Venezia, i sogni dei migranti
La facciata delle Procuratie di Piazza San Marco si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto
- Entertainment
Venezia 82, il giorno di Valeria Bruni Tedeschi e The voice of hind rajab
L’attrice italiana porta alla Mostra del Cinema il personaggio controverso di Eleonora Duse, mentre sul red carpet arriva anche il film che riporta Gaza al centro del dibattito
- entertainment
La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny
Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham
- X-STYLE PER LEXUS
L’arte che scorre tra le forme: Lexus e la bellezza che anticipa
X-Style per Lexus
- entertainment
Sinner e Musetti, nemici amici: il segreto del loro successo
I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna
- beauty
7 trattamenti illuminanti per attenuare l’aspetto delle macchie scure
La vitamina C è una delle alleate migliori per la pelle al rientro in città
- lifestyle
Library Hotel, il lusso che profuma di carta e inchiostro
Dalle coste italiane ai deserti marocchini, passando per le città più cool del mondo, i library hotel celebrano l’arte del tempo lento, luoghi dove il libro è protagonista
- fashion
I 5 capi must have per ripartire con stile
Dal trench (corto) al cardigan, passando per la nuova polo chic
- Entertainment
Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna
Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi