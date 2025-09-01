Mediaset Infinity logo
entertainment
01 settembre 2025

Venezia: la palette di colori che strega il Lido

Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è stato un vero laboratorio cromatico. Le celeb hanno trasformato le scale del Lido in una passerella di tendenze, alternando total black e nude couture. Con qualche tocco di colore

Al Lido non si proiettano solo film: il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è diventato una passerella con precisi stili e tendenze soprattutto in fatto di colore.

Quest’anno a dominare è stato il nero assoluto, scelto dalle star come simbolo di eleganza e mistero.

Ma accanto al dark power, ha trovato spazio un’altra protagonista: la palette nude, eterea e sofisticata con qualche tocco audace, dal rosso al ciclamino.

Ecco i look più belli:

Sul red carpet di Venezia il nero si è imposto come il colore dell’eleganza assoluta.

Cate Blanchett, magnetica per l'inaugurazione in un Armani Privé impreziosito da applicazioni gioiello, ha dimostrato come il total black sappia ancora comunque sorprendere.

Per la proiezione di Father Mother Sister Brother, Cate ha ribadito il nero abbandonando il rigore di Armani e indossando un abito dall'effetto "wow" con gonna di piume di Maison Margiela.

1
Da sinistra verso destra: Cate Blanchett in Armani Privé, Cate Blanchett in Maison Margiela Credit Getty Images

Anche Tilda Swinton, con un look Chanel minimal, ha scelto la via dell’essenzialità con un black and white.

2
Tilda Swinton in Chanel Credit Getty Images

Julia Roberts ha abbracciato il dark mood, tra abito nero Versace by Dario Vitale impreziosito con una manicure black dal sapore rock anni ’90: un dettaglio che ha rubato i riflettori.

GettyImages-2232724541
Julia Roberts in Versace Credit Getty Images

Accanto al dominio del nero, il tappeto rosso del Lido ha visto sfilare anche una costellazione di abiti nude, veri protagonisti di un’eleganza sofisticata.

Heidi Klum ha scelto un nude scenografico, con trasparenze audaci e tagli strategici che hanno esaltato la sua allure da supermodella internazionale.

GettyImages-2232390452
Heidi Klum in Intimissimi Credit Getty Images

Più soft e romantica la visione di Naomi Watts, che ha optato per un abito nude cipria, quasi evanescente, capace di esaltare il suo incarnato diafano.

GettyImages-2232586382
Naomi Watts in Valentino custom made da Alessandro Michele. Credit Getty Images

Due interpretazioni opposte ma complementari, che confermano il nude look come nuance con cui osare.

GettyImages-2232560467
Emma Stone in Louis Vuitton Credit Getty Images

Emma Stone ha invece fatto centro con un abito Louis Vuitton bianco ghiaccio impreziosito da dettagli metallici, sottolineando il contrasto tra purezza e brillantezza.

GettyImages-2232560322
Emanuela Fanelli in Alberta Ferretti Credit Getty Images

Ma, un vero protagonista del Festival è il rosso.

Anche la conduttrice della Mostra, Fanelli, brilla in abito rosso di Alberta Ferretti.

GettyImages-2232602664
Amal Clooney in Jean‑Louis Scherrer Credit Getty Images

Amal Clooney incanta con un abito fucsia vintage di Jean‑Louis Scherrer, sfoggiato con grazia e femminilità, diventato già iconico.

