7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare
Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper
Avere labbra carnose è il desiderio di molti che cercano di modificarne l’aspetto con il trucco ma anche con filler veri e propri. L’idea di affidarsi al chirurgo, però, non è per tutti e, sebbene l’uso di riempitivi sia molto diffuso, in molti preferiscono un approccio più dolce e non invasivo. Non a caso, ultimamente, spopolano matite e lip tint pensate appositamente per il contouring della bocca: basti pensare a quelle popolarissime di Rhode, il beauty brand fondato da Hailey Bieber, ma anche alle tinte peel-off così pigmentate da rimanere impeccabili tutto il giorno. Un’altra soluzione è poi costituita da gloss e balsami formulati con zenzero, mentolo e peperoncino, che, grazie all’effetto irritante, provocano una vasodilatazione che ingrandisce temporaneamente.
Questi prodotti, però, non sono adatti a chi ha una cute particolarmente sensibile e reattiva perché alla lunga possono risultare troppo aggressivi sulla delicata mucosa labiale che rischia alla lunga di diventare fragile e arida. Che fare? La soluzione c’è, ed è non solo rispettosa della pelle ma promette anche un effetto più duraturo rispetto a quello effimero dei lip plumpers. Di recente, infatti, ha iniziato ad affermarsi una nuova categoria di trattamenti che promettono volume extra grazie a un mix ingredienti mirati.
Primi tra tutti i peptidi, speciali catene di aminoacidi che contribuiscono alla produzione proprio di collagene ed elastina, elementi responsabili della compattezza della pelle. Di solito star di trattamenti idratanti e anti-age per il viso, hanno iniziato a diventare popolari anche nei lip balm di recente, grazie al successo del già citato Rhode. Abbinati a ingredienti emollienti, come burro di cacao e karitè, e intensamente idratanti come acido ialuronico e collagene, permettono di migliorare l’aspetto della bocca, riducendo segni di disidratazione e rughette, e aumentando al tempo stesso leggermente i contorni in modo duraturo, se utilizzati in modo regolare. Anche la texture di questi balm di ultima generazione è innovativa: glossy ma non appiccicosa, è arricchita da speciali polimeri che donano luminosità e un effetto soft focus dall’effetto levigante e riempitivo.
Hydra Beauty Micro Sérum Levres di Chanel ha una speciale texture microfluidica che racchiude migliaia di microsfere ricche di camelia bianca e acido ialuronico all’azione idratante, rimpolpante e lenitiva che, in perfetta affinità con la pelle creano un sottile strato protettivo che nutre e lenisce il delicato epitelio labiale.
Superlips Lip Hero Balm di Guerlain abbina olio di vinaccioli d’uva e jojoba, ricchi di acidi grassi essenziali utili a riparare il film idrolipidico delle labbra, cere vegetali emollienti e un attivo anti-età che insieme nutrono, idratano e rimpolpano.
Bouncy & Firm Lip Treatment di Laneige è un trattamento che, grazie a una potente miscela di peptidi, capsule di ceramide e acido ialuronico, rimpolpa e migliora l'elasticità e l'aspetto delle labbra.
Pout Preserve Peptide Lip Treatment di Ole Henriksen racchiude peptidi e burro di kokum che volumizzano, idratano e levigano le labbra.
Pro Collagen Peptide Gloss Balm di Paula's Choice è un trattamento arricchito con 3X Pro-Collagene Peptide Complex e burro di karité, che, nel tempo, rimpolpano visibilmente, levigano le linee sottili e idratano in profondità.
Total Lip Treatment Stick di Sensai è la versione solida dell’iconico trattamento della maison che grazie alla combinazione unica di cere e oli migliora l’idratazione e agisce sui segni del tempo attenuandone attenuandone l'aspetto. Con un uso costante le labbra, più morbide e levigate, ritrovano il loro naturale volume e definizione.
Balm Amour di Violette_FR è un balsamo per anidro che combina un attivatore di fito-collagene e un potente tetrapeptide che, insime, migliorano la sintesi di collagene e acido ialuronico aiutando a ristrutturare il delicato epitelio labiale, levigandone l’aspetto e migliorando l’idratazione generale.
Le nuove Lip tint e lip stain per un trucco labbra davvero long lasting
