05 settembre 2025

7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare

Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper

Avere labbra carnose è il desiderio di molti che cercano di modificarne l’aspetto con il trucco ma anche con filler veri e propri. L’idea di affidarsi al chirurgo, però, non è per tutti e, sebbene l’uso di riempitivi sia molto diffuso, in molti preferiscono un approccio più dolce e non invasivo. Non a caso, ultimamente, spopolano matite e lip tint pensate appositamente per il contouring della bocca: basti pensare a quelle popolarissime di Rhode, il beauty brand fondato da Hailey Bieber, ma anche alle tinte peel-off così pigmentate da rimanere impeccabili tutto il giorno. Un’altra soluzione è poi costituita da gloss e balsami formulati con zenzero, mentolo e peperoncino, che, grazie all’effetto irritante, provocano una vasodilatazione che ingrandisce temporaneamente.

Hailey Bieber, Getty Images
Hailey Bieber Credit Getty Images

Questi prodotti, però, non sono adatti a chi ha una cute particolarmente sensibile e reattiva perché alla lunga possono risultare troppo aggressivi sulla delicata mucosa labiale che rischia alla lunga di diventare fragile e arida. Che fare? La soluzione c’è, ed è non solo rispettosa della pelle ma promette anche un effetto più duraturo rispetto a quello effimero dei lip plumpers. Di recente, infatti, ha iniziato ad affermarsi una nuova categoria di trattamenti che promettono volume extra grazie a un mix ingredienti mirati.

Primi tra tutti i peptidi, speciali catene di aminoacidi che contribuiscono alla produzione proprio di collagene ed elastina, elementi responsabili della compattezza della pelle. Di solito star di trattamenti idratanti e anti-age per il viso, hanno iniziato a diventare popolari anche nei lip balm di recente, grazie al successo del già citato Rhode. Abbinati a ingredienti emollienti, come burro di cacao e karitè, e intensamente idratanti come acido ialuronico e collagene, permettono di migliorare l’aspetto della bocca, riducendo segni di disidratazione e rughette, e aumentando al tempo stesso leggermente i contorni in modo duraturo, se utilizzati in modo regolare. Anche la texture di questi balm di ultima generazione è innovativa: glossy ma non appiccicosa, è arricchita da speciali polimeri che donano luminosità e un effetto soft focus dall’effetto levigante e riempitivo.

Foto Articoli 169 (29)
Chanel, Hydra Beauty Micro Sérum Levres Courtesy Press Office

Hydra Beauty Micro Sérum Levres di Chanel ha una speciale texture microfluidica che racchiude migliaia di microsfere ricche di camelia bianca e acido ialuronico all’azione idratante, rimpolpante e lenitiva che, in perfetta affinità con la pelle creano un sottile strato protettivo che nutre e lenisce il delicato epitelio labiale.

Foto Articoli 169 (28)
Guerlain, Superlips Lip Hero Balm Courtesy Press Office

Superlips Lip Hero Balm di Guerlain abbina olio di vinaccioli d’uva e jojoba, ricchi di acidi grassi essenziali utili a riparare il film idrolipidico delle labbra, cere vegetali emollienti e un attivo anti-età che insieme nutrono, idratano e rimpolpano.

Foto Articoli 169 (30)
Laneige, Bouncy & Firm Lip Treatment Courtesy Press Office

Bouncy & Firm Lip Treatment di Laneige è un trattamento che, grazie a una potente miscela di peptidi, capsule di ceramide e acido ialuronico, rimpolpa e migliora l'elasticità e l'aspetto delle labbra.

Foto Articoli 169 (45)
Ole Henriksen, Pout Preserve Peptide Lip Treatment Courtesy Press Office

Pout Preserve Peptide Lip Treatment di Ole Henriksen racchiude peptidi e burro di kokum che volumizzano, idratano e levigano le labbra.

Foto Articoli 169 (46)
Paula's Choice, Pro Collagen Peptide Gloss Balm Courtesy Press Office

Pro Collagen Peptide Gloss Balm di Paula's Choice è un trattamento arricchito con 3X Pro-Collagene Peptide Complex e burro di karité, che, nel tempo, rimpolpano visibilmente, levigano le linee sottili e idratano in profondità.

Foto Articoli 169 (47)
Sensai, Total Lip Treatment Stick Courtesy Press Office

Total Lip Treatment Stick di Sensai è la versione solida dell’iconico trattamento della maison che grazie alla combinazione unica di cere e oli migliora l’idratazione e agisce sui segni del tempo attenuandone attenuandone l'aspetto. Con un uso costante le labbra, più morbide e levigate, ritrovano il loro naturale volume e definizione.

Foto Articoli 169 (48)
Violette_Fr, Balm Amour Courtesy Press Office

Balm Amour di Violette_FR è un balsamo per anidro che combina un attivatore di fito-collagene e un potente tetrapeptide che, insime, migliorano la sintesi di collagene e acido ialuronico aiutando a ristrutturare il delicato epitelio labiale, levigandone l’aspetto e migliorando l’idratazione generale.

