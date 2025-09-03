Sinner e Musetti, nemici amici: il segreto del loro successo
I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna. Profondamente diversi, per carattere e stile di gioco, sono accomunati dal forte legame con la moda
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono i fiori all’occhiello del tennis italiano. Faccia a faccia ai quarti di finale degli Us Open, i due campioni sono profondamente diversi eppure simili.
Il primo, classe 2001, altoatesino cresciuto tra le montagne, a due passi dall’Austria. Il secondo, nato solo qualche mese dopo, nel 2002, a Carrara, circondato dai marmi famosi in tutto il mondo. Per entrambi una passione che diventa lavoro e ossessione: entrare nell’olimpo dei grandi del tennis.
Obiettivo raggiunto. Jannik è attualmente al numero 1 del ranking ATP, insediato dal rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Lorenzo al decimo posto, reduce da un ritiro per infortunio in semifinale al Roland Garros proprio contro lo spagnolo.
Insieme hanno giocato e vinto per l’Italia la Coppa Davis del 2024. Ora il loro scontro sul campo di New York segna anche il confronto fra due mondi diversi, ma - in fondo - simili.
Sinner e Musetti, guerra di stili
Sul campo si differenziano per modi di giocare diametralmente opposti: Sinner col braccio potente e costanza e solidità invidiate da tutti i campioni del circuito; Musetti più creativo, con colpi d’artista in grado di lasciare a bocca aperta.
Per giocare hanno contratti con due dei brand più affermati in ambito sportivo, rispettivamente Nike e Asics.
Ma la moda già da tempo ha cavalcato l’onda del successo azzurro e anche le grandi maison hanno puntato sui due talenti italiani.
Jannik ha fatto da apripista rompendo la sacralità di Wimbledon con il primo borsone griffato nel 2023, che segnò l’inizio della collaborazione con Gucci. Lorenzo dall’estate 2025 è diventato ambassador di Bottega Veneta.
Ad assistere all'incontro, con ogni probabilità, anche Sua Maestà (in fatto di stile) Anna Wintour, che in questi giorni ha assistito a diversi incontri degli Us Open, tra cui proprio gli ottavi di finale tra Sinner e Bublik.
Sinner e Musetti, il legame con la famiglia e il gossip
Due modi diversi anche di vivere i legami e gli affetti. Più riservato Sinner, più espansivo Musetti.
Mentre il primo confessa di essere innamorato della modella e nuova fidanzata Laila Hasanovic, ma si chiude quando si cerca di scavare nella sua vita personale, il secondo, forte di un legame di lunga data con la compagna Veronica Confalonieri, è più propenso a raccontarsi.
A New York sono accompagnati entrambi dalle famiglie, quella di origine per Jannik, quella che si è costruito per Lorenzo, raggiante per il prossimo arrivo di un secondo figlio.
Leggi anche:
Jannik Sinner, il campione che ama i colori (anche quando veste di nero)
Contenuti consigliati
- fashion
Il ritorno del punk e del gothic: moda, beauty e gioielli tra ribellione e raffinatezza
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
- lifestyle
A Venezia, i sogni dei migranti
La facciata delle Procuratie di Piazza San Marco si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto
- Entertainment
Venezia 82, il giorno di Valeria Bruni Tedeschi e The voice of hind rajab
L’attrice italiana porta alla Mostra del Cinema il personaggio controverso di Eleonora Duse, mentre sul red carpet arriva anche il film che riporta Gaza al centro del dibattito
- entertainment
La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny
Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham
- X-STYLE PER LEXUS
L’arte che scorre tra le forme: Lexus e la bellezza che anticipa
X-Style per Lexus
- beauty
7 trattamenti illuminanti per attenuare l’aspetto delle macchie scure
La vitamina C è una delle alleate migliori per la pelle al rientro in città
- lifestyle
Library Hotel, il lusso che profuma di carta e inchiostro
Dalle coste italiane ai deserti marocchini, passando per le città più cool del mondo, i library hotel celebrano l’arte del tempo lento, luoghi dove il libro è protagonista
- fashion
I 5 capi must have per ripartire con stile
Dal trench (corto) al cardigan, passando per la nuova polo chic
- Entertainment
Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna
Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi
- fashion
Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour
La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus al Lido, tre motorizzazioni, due valori un unico obiettivo: making luxury personal, ovvero far scegliere al cliente la soluzione più adatta al suo stile di vita
X-Style per Lexus
- Entertainment
La saga dei Beckham: vacanze italiane tra sorrisi e mistero
Victoria rende pubblico l'album delle vacanze di famiglia
- lifestyle
Le 5 mostre d’arte (in tutte le sue forme) da non perdere in autunno
Le spennellate di Pollock, gli scatti di Man Ray, la moda di André Leon Talley e il mito di Harry Potter animeranno gli appuntamenti in programma da Milano a Verona, volando fino a Madrid e Atlanta
- beauty
Skin-cycling, la tecnica che aiuta a combinare gli attivi senza irritare la pelle
Meglio optare per un appoggio gentile alla skincare
- fashion
Fiocchi, la tendenza per un autunno-inverno bon ton
La stagione fredda si prospetta all’insegna di un’allure childish e rètro
- Entertainment
Venezia 2025, sesta giornata: Amanda Seyfried, Dwayne Johnson, Emily Blunt e il Leone d’Oro a Kim Novak
La Mostra del Cinema di Venezia entra nella sua seconda settimana con un parterre di star d’eccezione
- X-STYLE PER LEXUS
Nuova Lexus ES protagonista al Lido: tra sogno, cinema e silenziosa eleganza
X-Style per Lexus
- beauty
J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci
I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rituale zen
- entertainment
Venezia: la palette di colori che strega il Lido
Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è stato un vero laboratorio cromatico. Le celeb hanno trasformato le scale del Lido in una passerella di tendenze, alternando total black e nude couture
- Lifestyle
Festival e concerti d’autunno: gli appuntamenti da non perdere in Italia
Ci si prepara a una nuova stagione di spettacoli
- fashion
Come indossare i pantaloni cargo: 6 outfit streetstyle da copiare
Nati come capo militare, i pantaloni cargo tornano in auge per l’autunno 2025: ecco alcuni abbinamenti per outfit ideali da mattina a sera
- lifestyle
Ripartire a settembre: 10 corsi e hobby per ricominciare con creatività
Dal laboratorio di ceramica all’arte digitale con l’AI: 10 attività insolite e stimolanti per trasformare settembre in un mese di nuove passioni
- entertainment
Venezia 82, giorno 5: Jude Law diventa Putin
Eleganza maschile e riflessioni sul potere