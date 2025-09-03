I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna. Profondamente diversi, per carattere e stile di gioco, sono accomunati dal forte legame con la moda

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono i fiori all’occhiello del tennis italiano. Faccia a faccia ai quarti di finale degli Us Open, i due campioni sono profondamente diversi eppure simili.

Il primo, classe 2001, altoatesino cresciuto tra le montagne, a due passi dall’Austria. Il secondo, nato solo qualche mese dopo, nel 2002, a Carrara, circondato dai marmi famosi in tutto il mondo. Per entrambi una passione che diventa lavoro e ossessione: entrare nell’olimpo dei grandi del tennis.

Obiettivo raggiunto. Jannik è attualmente al numero 1 del ranking ATP, insediato dal rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Lorenzo al decimo posto, reduce da un ritiro per infortunio in semifinale al Roland Garros proprio contro lo spagnolo.

Insieme hanno giocato e vinto per l’Italia la Coppa Davis del 2024. Ora il loro scontro sul campo di New York segna anche il confronto fra due mondi diversi, ma - in fondo - simili.

Sinner e Musetti, guerra di stili

Sul campo si differenziano per modi di giocare diametralmente opposti: Sinner col braccio potente e costanza e solidità invidiate da tutti i campioni del circuito; Musetti più creativo, con colpi d’artista in grado di lasciare a bocca aperta.

Per giocare hanno contratti con due dei brand più affermati in ambito sportivo, rispettivamente Nike e Asics.

Ma la moda già da tempo ha cavalcato l’onda del successo azzurro e anche le grandi maison hanno puntato sui due talenti italiani.

Jannik ha fatto da apripista rompendo la sacralità di Wimbledon con il primo borsone griffato nel 2023, che segnò l’inizio della collaborazione con Gucci. Lorenzo dall’estate 2025 è diventato ambassador di Bottega Veneta.

Ad assistere all'incontro, con ogni probabilità, anche Sua Maestà (in fatto di stile) Anna Wintour, che in questi giorni ha assistito a diversi incontri degli Us Open, tra cui proprio gli ottavi di finale tra Sinner e Bublik.

Sinner e Musetti, il legame con la famiglia e il gossip

Due modi diversi anche di vivere i legami e gli affetti. Più riservato Sinner, più espansivo Musetti.

Mentre il primo confessa di essere innamorato della modella e nuova fidanzata Laila Hasanovic, ma si chiude quando si cerca di scavare nella sua vita personale, il secondo, forte di un legame di lunga data con la compagna Veronica Confalonieri, è più propenso a raccontarsi.

A New York sono accompagnati entrambi dalle famiglie, quella di origine per Jannik, quella che si è costruito per Lorenzo, raggiante per il prossimo arrivo di un secondo figlio.

