J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci
I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rilassante rituale zen
Ormai conosciamo tutto (o quasi) della cosmesi coreana, dai 12 step necessari a prendersi cura del viso all’ossessione per una pelle luminosa e senza macchie che ha permesso a Seoul di essere all’avanguardia in fatto di fotoprotettori. Sappiamo invece molto meno di J-Beauty, almeno per ora: le cose sono destinate a cambiare anche grazie all’arrivo in Italia di Tatcha, marchio di culto creato tra gli USA e il paese del Sol Levante i cuoi trattamenti, supportati dalla scienza e radicati nella saggezza giapponese, sono pensati per prendersi cura al tempo stesso della mente e dell’epidermide.
I punti forti della J-Beauty, dall’hair care alla doppia detersione
Se, la sera, eliminate trucco, impurità e sebo in eccesso con olio e mousse, sappiate che, in realtà state già seguendo un rituale nato proprio in Giappone. Per rimuovere il pesante trucco dal viso, infatti, sin dall’antichità le Geishe utilizzano prima olio di camelia per sciogliere la base pigmentata per poi rimuovere i residui rimanenti con un secondo prodotto schiumogeno. L’elisir ottenuto dalla camellia japonica è così versatile che per tradizione viene utilizzato in molti modi, non solo sul viso ma anche sui capelli, campo in cui il Giappone è particolarmente forte. Su TikTok così come su Instagram, per esempio, spopolano i video sulle head spa, veri e propri centri benessere dedicati esclusivamente alla salute della chioma, dove i trattamenti vanno ben oltre il semplice shampoo e piega. La testa, infatti, viene coccolata con massaggi, gommage e bagni di vapore che non hanno nulla da invidiare ai più raffinati trattamenti corpo, e sono svolti su sedute speciali, in grado di garantire totale relax. Non è un caso che la «Ferrari» delle poltroncine per parrucchieri sia proprio giapponese: si chiama Takara Belmont ed è impiegata nei saloni più esclusivi perché garantisce comfort, eleganza e reclinabilità totale.
J-Beauty, i prodotti virali
Sui social in molti sostengono che i migliori trattamenti per prendersi cura della chioma siano proprio giapponesi: la maschera Fino di Shiseido, per esempio, è virale perché pare doni alle lunghezze morbidezza e luminosità eccezionali. Dopotutto, l’ideale estetico dominante nel paese impone a pelle e capelli di essere splendenti come seta che infatti è uno degli ingredienti chiave della J-Beauty insieme al già citato olio di camelia e al riso, apprezzato per le proprietà lenitive e anti-macchia e star di maschere dall’effetto schiarente e uniformante. Questi tre elementi sono presenti nei soin creati da Tatcha, che fonde tradizioni millenarie alle ultime innovazioni cosmetiche. Senza dimenticare un tocco di mindfullness ottenuto grazie alla collaborazione con Torio Ito, monaco zen del Ryosokuin Temple di Kyoto, che aiuta il brand nella creazione di trattamenti in grado non solo di migliorare l’aspetto della pelle ma anche di elevare corpo e spirito.
Softening Cleansing Foam di Clé de Peau, brand giapponese fondato nel 1982, è un detergente arricchito con amminoacidi della seta che rimuove delicatamente sebo e impurità grazie alla lussuosa schiuma che lascia la pelle profondamente idratata e nutrita donando un aspetto liscio e luminoso.
Sensai si impegna a preservare e onorare le tradizioni di bellezza del Giappone, ecco perché ha creato Saho, rituale ispirato ai codici che regolano la cerimonia del tè, che include doppia pulizia a doppia idratazione, da svolgere con l’aiuto di Absolute Silk Illuminating Cream, trattamento idratante a base di seta idrolizzata.
Creata nel 1897 e ispirata ai rituali di bellezza giapponesi, Eudermine Activating Essence di Shiseido era una lozione amatissima dalle geishe che la utilizzavano per preparare la pelle al trucco. Ora la sua formula è stata riveduta e aggiornata ma è sempre idratante e rivitalizzante, grazie al mix di acido ialuronico, estratto di Yuzu e vitamina C illuminante.
Art Of Hair Izumi Tonic Hair Mask di Shu Uemura è una maschera rinforzante ispirata allo yu-su-ru, l’antica tradizione giapponese che impone di bagnare i capelli nell'acqua di riso. Intensamente idratante, infonde luminosità e rafforza la chioma.
The Camelia Cleansing Oil di Tatcha è un olio struccante delicato arricchito con olio di camelia, ricco di antiossidanti, olio di riso purificante e idratante e Hadasei-3, complesso di superfood che supporta la barriera cutanea.
