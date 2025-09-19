Monica Bellucci e Tim Burton: la fine di un amore da favola

Si erano incontrati al Festival di Lione del 2022, da allora la storia sembrava andare a gonfie vele. La rottura arriva oggi come un fulmine a ciel sereno e sorprende

Un annuncio asciutto, elegante, condiviso: così Monica Bellucci e Tim Burton hanno messo fine alla loro relazione.

Dopo due anni insieme, la diva italiana e il regista di Hollywood hanno comunicato la separazione “con grande rispetto e affetto reciproco”.

Nessun clamore, nessuna polemica: solo il sigillo discreto di due personalità che hanno fatto del loro legame un incontro anche artistico e non solo amoroso.

In una vecchia intervista, nel 2013, al settimanale francese Gala, Burton aveva dichiarato: "Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella”.

E i sogni, qualche volta diventano realtà.

È al Festival di Lione, nel 2022, l'inciampo fatale tra i due. Un incontro lontano dai riflettori, l’intesa immediata tra il carisma di lei e il fascino di lui.

Da quel momento in poi, Bellucci e Burton hanno fatto sognare i fan come coppia fuori dagli schemi.

Un amore che aveva trovato anche un terreno creativo con il film Beetlejuice Beetlejuice, dove Monica ha recitato diretta da Tim.

Nel luglio 2024, durante la premiazione del Globo d’Oro a Roma, Bellucci aveva inoltre definito “l’amore a 60 anni, un incontro di anime”.

Soltanto lo scorso luglio, la coppia era apparsa affiatata al Giffoni Film Festival, dove il regista aveva presentato la seconda stagione della serie tv Mercoledì.

La notizia della rottura ha quindi sorpreso molti, perché negli ultimi mesi i due erano apparsi complici, sempre vicini.

Ma il loro addio sembra scritto nello stesso stile con cui hanno vissuto la loro relazione, in maniera discreta senza mai trasformare l'amore in uno show.

La loro storia è stata breve ma intensa, due universi lontani che si sono toccati e ispirati, e che adesso tornano a viaggiare su binari paralleli.

