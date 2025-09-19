I nuovi volti iconici delle Maison
La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton
Le nuove campagne pubblicitarie non sono più semplici operazioni di immagine ma racconti in cui maison e celebrità si fondono, creando una sorta di icona nell'icona.
Dall'eleganza misurata di Scarlett Johansson alla ribellione di Miley Cyrus, dallo sguardo magnetico di Mariacarla Boscono al glamour di Paris Hilton, fino all’energia di Gisele Bundchen: la moda ribadisce che i volti, più degli abiti, sanno fare tendenza.
Scarlett Johansson per Prada Galleria
Scarlett Johansson, già protagonista di un corto diretto da Jonathan Glazer nel 2024, torna come volto di Prada Galleria. Questa volta l’attrice è ripresa dal regista Yorgos Lanthimos, che porta il suo universo visionario in una campagna dove la borsa simbolo della maison diventa talismano, amuleto quotidiano, oggetto di metamorfosi. Proprio come la personalità dell’attrice, la Galleria si trasforma stagione dopo stagione, incarnando un’idea di eleganza in continuo movimento.
Miley Cyrus per Maison Margiela
Per la collezione Avant-première Autunno/Inverno 2025, Maison Margiela sorprende scegliendo Miley Cyrus, ritratta da Paolo Roversi in una serie di scatti intimi e onirici. Le immagini raccontano un’estetica pittorica, quasi sospesa nel tempo, in cui gli abiti appaiono come reliquie vissute, segnate dall’usura e dalla cura. Un passo significativo per una maison che ha sempre custodito l’anonimato, mettendo l’arte sartoriale sopra le individualità, e che ora sceglie il corpo e la voce di Miley come nuova interpretazione.
Mariacarla Boscono per Damiani
Mariacarla Boscono diventa ambasciatrice di Damiani. La sua eleganza dialoga con i gioielli della maison italiana, trasformando ogni immagine in un ritratto d’autore. La campagna, firmata da Stef Mitchell e ambientata in una dimora storica, intreccia arte e italianità. Accanto alla Boscono, il global ambassador I.N degli Stray Kids: un incontro che porta Damiani verso una nuova generazione, unendo raffinatezza classica e linguaggio contemporaneo.
Paris Hilton per Karl Lagerfeld
Con la campagna “From Paris with Love”, Paris Hilton diventa il volto della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Karl Lagerfeld. La socialite e imprenditrice interpreta con ironia e glamour lo spirito ribelle e visionario del Kaiser, in un omaggio che mescola nostalgia anni Duemila e freschezza pop. “Entrare nel mondo di Karl significa celebrare individualità e gioco” ha dichiarato la Hilton, trasformando la campagna in un manifesto della sua stessa identità.
La top model brasiliana torna protagonista come ambasciatrice di Elisabetta Franchi, fotografata dal duo Luigi & Iango a Miami. Gli scatti raccontano una donna libera, sicura di sé, elegante ma mai convenzionale.
Gisele non è solo un volto: è pura energia, interprete perfetta dell’universo Elisabetta Franchi.
La cornice cosmopolita di Miami diventa così lo scenario per la collezione FW25, che celebra una femminilità contemporanea, autentica e in continua trasformazione.
