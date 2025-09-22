Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere

Dal bon ton di Chanel al grunge londinese di Isabel Marant fino ai calzettoni pop di Vivienne Westwood: la combo sock and heel è il must-have della stagione fredda, capace di trasformare ogni look in un mix chic e originale

Calzini e calzettoni sono l’accessorio perfetto per dare quel quid in più ad outfit già ricercati e attenti ad ogni dettaglio. Corti con merletti bon ton dal guizzo malizioso, arrotolati o stesi lungo i polpacci: sono il trend più chiacchierato della nuova stagione.

Sneakers e scarpe da tennis li amano, ma ora anche i tacchi non possono rinunciarvi. Dalle passerelle di Chanel, Isabel Marant ed Etro fino alle interpretazioni eccentriche di Vivienne Westwood, la combo sock and heel è tornata protagonista, trasformando un accessorio quotidiano in un dettaglio glamour e sofisticato.

Calzettoni e calzini diventano il nuovo must-have di stagione, capaci di aggiungere personalità, freschezza e un tocco originale ad ogni look. Per essere all’avanguardia e seguire i dettami delle collezioni autunno-inverno 2025/2026, di consistenza più leggera o più pesante, da indossare dentro a décolleté e sandali rigorosamente con il tacco!

Chanel, sfilata autunno-inverno 25/26 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come indossare i calzini corti alla caviglia

Coco Chanel diceva: “L’educazione di una donna consiste in due lezioni: non lasciare mai la casa senza calze, non uscire mai senza cappello”. E l’heritage del marchio viene confermata anche in questo autunno-inverno: la maison, infatti, propone mises eleganti e bon ton, dove abiti e spolverini caldi o giacchette e minigonne ricoperte di veli avanzano - falcata dopo falcata - su gambe decorate con calzini traforati, bianchi o neri, con fiocchetti.

Chanel, sfilata autunno-inverno 25/26 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In questo caso i calzini di Mademoiselle Coco sono abbracciati da décolleté che giocano con la combinazione blanc et noir. I lati sono aperti, la punta laccata è corvina e il tacco “grosso” color beige chiaro sembra esser stato immerso nella sabbia. Un ultimo tocco d’estate per entrare nei mesi freddi – con i calzini mi raccomando – in perfetto mood Chanel.

Da Isabel Marant, invece, sembrano uscire da una bottiglietta di inchiostro color pece, ma con tanto di merletto fru fru a smorzare i look a bit aggressive che accompagnano. Traforate e attorniate da cavigliere luminose, questi little socks vanno a braccetto con stiletti dall’animo rock.

Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere - Isabel Marant

Le décolleté sono di pelle e luccicano qua e là grazie a punti luce che trasformano la scarpa in uno scurissimo cielo notturno, ma ricco di stelle. Un accessorio che definisce outfit che mixano pezzi classici come felpe, maglioni con scollo a barchetta o bluse dai polsini in pizzo insieme a longuette aperte sul davanti, minigonne asimmetriche scozzesi o microshort. L’effetto London grunge incontra il bon ton. Galeotto fu il calzino…

Sempre alla caviglia, ma in materiali più pesanti, le calze proposte da Etro. Dentro a sabot in suede - morbidi non solo alla solo alla vista grazie ai profili di montone - o a sandali intrecciati e dalle tonalità bicolor, alloggiano calzini morbidi che abbracciano il piede in modo avvolgente. La palette colori è calda e va dal nero al grigio fino all’ocra.

Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere - Etro

In look dove capispalla, blazer, camicie, gonne alla caviglia o mini danno vita a una donna elegante e raffinata, il tocco back to school del calzettone dona – anche se solo visivamente – una ventata di delicata freschezza.

Calzettoni arrotolati o no? A voi la scelta

Da Ulla Johnson completi formati da giacche morbide e twin set abbinati a gonne lunghe o maglioni larghi uniti a minigonne in pelle o anche impreziosite da cristalli non rinunciano a calzettoni arrotolati su se stessi. Un tocco che sdrammatizza gli outfit, eleganti e raffinati.

Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere - Ulla Johnson



Mises da giorno, ma anche da soirée, vengono smorzate da calzettoni alloggiati in sandali in velluto o vernice nera a punta chiusa, con cinturino a fiocco o in modelli in pelle con borchie. Presenti anche quelli in versione gioiello, dal tacco più timido. L’accessorio che non manca mai? Ovviamente il calzettone. Stessa filosofia da Miu Miu dove l’accessorio non è più arrotolato ma disteso sulla gamba, per un mix dall’allure Anni 20.

Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere - Miu Miu

Tonalità pop come l’arancio, il lilla o il carta da zucchero, o più terrose come il beige ed il marrone, ma anche più cupe come il grigio e il nero completano look composti da finte pellicce, maglie e pencil skirt in lurex o in panno, incoronate da crop jacket dalle spalle tondeggianti. In questo caso i calzettoni sono sottili e dentro a sandali dai colori vivaci come il rosso o dalla lavorazione pitonata. La punta è aperta, ma non mancano décolleté a punta chiusa, in tonalità scure. E per chi ama la fantasia? Lo sguardo è diretto a Londra da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood.

Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, sfilata autunno-inverno 25/26 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stampa a fantasia mélange dalle venature azzurre e scritta-logo su sfondo ghiaccio o con motivi grafici naturalistici su campo blu conquistano gli amanti del designer inglese. Calzettoni che diventano quasi una seconda pelle sono abbinati a look da ufficio che sembrano gridare “originalità” o a creazioni quasi fiabesche, dalle texture impalpabili che giocano con le trasparenze.

Gli stiletti dalle tonalità chiare o nere si accaparrano il ruolo di salvifici passe-partouts! Ma non finisce qui…

Dalle stampe fantasiose al pizzo che rende sexy outfit sbarazzini. Da Ankvas calze minuziosamente lavorate donano alla figura l’allure del boudoir, accompagnando capi in lurex, tessuti scintillanti, denim, tutine o giacchette e minigonne in finta pelliccia, indossabile anche lunga. Tanti i look che mettono in scena una donna pop, un po' bambina, che con i calzettoni dentro le Mary Jane nere con doppio cinturino può andare dove vuole.

Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere - Ankvas

Insomma, questo autunno-inverno bisogna stare attente a non spaiare i calzini, altrimenti non si può essere più chiamate fashioniste!

