Appuntamenti di design: gli eventi imperdibili di settembre

Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione

Ci siamo lasciati alle spalle il Salone del Mobile di Milano, ma per chi vive di design – o anche solo ne respira i dettagli – settembre non è certo un mese di riposo. Anzi, è quando le idee tornano a muoversi, i materiali si fanno raccontare e le città si trasformano in palcoscenici. Un mese pieno di stimoli, visioni, superfici da sfiorare, oggetti da immaginare, traiettorie da seguire. Da Parigi a Napoli, passando per Londra, Venezia, Bologna e Verona, ecco un viaggio tra gli appuntamenti da segnare in agenda.

Parigi appuntamento con l’art de vivre

Si parte da Parigi, dove la rentrée coincide con Maison&Objet (4-8 settembre), vetrina internazionale per chi cerca ispirazione nel mondo dell’interior, del décor, delle fragranze, della tavola e delle piccole meraviglie che rendono unica una casa. Il tema di questa edizione? Terra Cosmos: un invito a immaginare ambienti sospesi tra naturale e ultraterreno, artigianato ancestrale e visioni futuristiche. In parallelo, la Paris Design Week (5-14 settembre) accende showroom, gallerie e laboratori: più di 300 indirizzi, da scoprire con lentezza, tra una passeggiata a Saint-Germain e un drink a Le Marais.

La locandina della prossima edizione di Maison & Objet di Parigi. Credits: Courtesy Press Office

Ripensare gli spazi verdi

A Bergamo, dal 5 al 21 settembre, si apre il Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio. Qui il paesaggio non è solo scenario, ma protagonista attivo di un racconto che intreccia natura, architettura e uomo. Installazioni temporanee sorprendono nei luoghi simbolo della città, mentre architetti paesaggisti di fama internazionale propongono visioni innovative per ripensare gli spazi verdi in chiave sostenibile. Tra workshop, conferenze e dibattiti, il festival diventa un crocevia di idee per chi vuole capire come il design possa abbracciare e trasformare l’ambiente.

Venezia e il vetro, tra arte e industria

A settembre, Venezia è più che mai luogo di riflessione. La The Venice Glass Week (13-21 settembre) celebra l'arte del vetro, con particolare attenzione al vetro di Murano. Per quasi dieci giorni, Venezia e Murano si animano con mostre, eventi, conferenze, laboratori e visite guidate che celebrano la storia, l'arte e l'innovazione legata al vetro. È un'occasione unica per ammirare capolavori antichi e contemporanei e scoprire il ruolo del vetro nel design.

Museo Ca D'Oro e Zava illuminazione un'immagine della passata edizione di The Venice Glass Week. Credits: Lorenzo Butti

Londra, tra icone e sperimentazioni

Dall'allure francese al melting pot inglese: il London Design Festival (13–21 settembre) è un'esplosione di linguaggi. Installazioni monumentali, progetti site-specific, design districts sparsi in tutta la città, dalla storica Brompton alla futuribile Shoreditch. È qui che il design dialoga con l’architettura, la tecnologia, la sostenibilità. Da tenere d’occhio: Design London, la piattaforma fieristica a North Greenwich, e gli immancabili Landmark Projects, dove i grandi nomi mettono in scena la propria visione dello spazio pubblico.

Il London Design Festival: Halo di Studio Waldemeyer Credits: Lorenzo Butti

Como, frammenti tra lago e architettura

Al centro del territorio lariano si accende il Lake Como Design Festival (14–21 settembre), giunto alla settima edizione. Il tema “Fragments” anima mostre site‑specific in chiostri, ville storiche e luoghi meno noti, con un percorso diffuso che mette in dialogo design, architettura e memoria. Installazioni, talk e visite guidate alla scoperta dell’architettura razionalista comasca fanno da cornice a un’esperienza scenografica sul lago. Al ritorno della Contemporary Design Selection, la mostra diffusa dedicata a designer indipendenti, studi di design e architettura, si affiancano due appuntamenti dedicati ad altrettanti protagonisti dell’architettura e del design italiani: Aldo Rossi e Ico Parisi.

Il Lake Como Design Festival dell'architettura razionalista, la Casa Del Fascio progettata da Giuseppe Terragni. Credits: Lorenzo Butti

Il Salone Nautico di Genova

Dal 18 al 23 settembre, il Salone Nautico Internazionale torna a Genova e si conferma uno degli appuntamenti più attesi al mondo per chi vive il mare da protagonista. Un evento iconico che unisce passione e innovazione, stile e performance, dove ogni dettaglio racconta l’eccellenza della nautica da diporto. In banchina e in acqua, una straordinaria parata di imbarcazioni - dai superyacht alle piccole derive- insieme a motori, accessori, tecnologie e servizi all’avanguardia. Un punto d’incontro imprescindibile per professionisti, armatori, designer e amanti del mare, pronti a lasciarsi ispirare da ciò che navigherà domani.

Il salone Nautico di Genova Credits: Courtesy Press Office

A Bologna, materia allo stato puro

Dal 22 al 26 settembre, con Cersaie, Bologna si trasforma nella capitale internazionale del design ceramico e dell’arredo bagno. Una fiera che è molto più di un’esposizione: è un viaggio nel futuro delle superfici. Non solo rivestimenti e pavimenti, ma installazioni artistiche, talk visionari, percorsi immersivi che accendono i sensi. Al centro dell’edizione 2025 ci sono la sostenibilità, i materiali circolari e una nuova estetica green, ma anche texture tattili, cromie polverose e formati scultorei che trasformano ogni ambiente in un’esperienza. Per chi cerca ispirazione, innovazione e bellezza, Cersaie è il luogo dove tutto comincia.

Appuntamento al Cersaie, la fiera dei rivestimenti, tra ceramiche, parquet e arredobagno Credits: Courtesy Press Office

Verona, il marmo nell'arte e nel design

Dal 23 al 26 settembre, Marmomac accende i riflettori sul mondo della pietra naturale e delle sue infinite possibilità espressive.

Credits: Courtesy Press Office

È la più importante fiera internazionale dedicata all’intera filiera del settore lapideo: dalle cave al prodotto finito, passando per macchinari, attrezzature e tecnologie di ultima generazione. Ma è anche molto di più: è il palcoscenico dove il marmo - materiale eterno e sempre più attuale - rivela il suo volto più creativo. Protagoniste le superfici con venature scenografiche, giochi cromatici inattesi e texture sempre più sofisticate, capaci di trasformare la pietra in un linguaggio per il design, l’architettura e l’arte. Un appuntamento da non perdere per chi ama i materiali che lasciano il segno.