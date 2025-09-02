Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour
La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico
Chi ha raccolto il testimone di quella che è stata definita l’Imperatrice della Moda Anna Wintour?
Il mondo dell’editoria si rivolge ora a Chloé Françoise Malle, classe 1985, già integrata nella macchina Vogue, che è stata nominata Head of Editorial Content di Vogue America.
La sua nomina segna una nuova era per il magazine, ancora oggi tra le riviste di moda più famose e influenti del mondo. Formalmente il ruolo di Malle di Head of editorial content, non equivale a quello di direttrice (in inglese, editor in chief) perché Wintour aveva deciso di non assegnare più la carica dopo le sue dimissioni. Malle lavorerà comunque a stretto contatto con l'icona della moda, che ora è direttrice editoriale globale della testata, ossia supervisiona la pubblicazione di Vogue America e di altre otto edizioni nazionali di Vogue.
Figlia della celebre attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, Chloé, 39 anni, porta con sé un patrimonio culturale che spazia tra cinema, letteratura e alta società.
Laureata in letteratura comparata alla Brown University, ha proseguito con uno scambio di studi alla Sorbonne di Parigi.
Sarà compito della Malle raccogliere una tradizione editoriale carica di stile e autorevolezza; un equilibrio tra l’eredità iconica di Wintour e l’innovazione necessaria in un media in continua evoluzione.
Chloe ha scalato i ranghi della redazione negli ultimi 14 anni fino a diventare direttrice di Vogue.com e poi conduttrice del podcast della rivista 'The Run Through'.
In un discorso al suo team, Anna Wintour ha spiegato: “La moda è l’arte di abbracciare il cambiamento ma alcuni cambiamenti sono più vicini al cuore di altri. Quando si è trattato di scegliere chi avrebbe diretto l’edizione americana di Vogue, permettendomi così di concentrarmi con maggiore intensità sulla crescita multiforme di Vogue a livello globale - tra pubblico, pubblicazioni ed eventi come il Met Gala e Vogue World - sapevo di avere una sola possibilità per fare la scelta giusta.
Chloe Malle sarà la nuova Head of Editorial Content della nostra edizione statunitense, guidando il magazine americano e orientandone la copertura digitale”.
