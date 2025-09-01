Nuova Lexus ES protagonista al Lido: tra sogno, cinema e silenziosa eleganza
sponsored content
Ci sono tappeti rossi che raccontano molto più di una sfilata: sono dichiarazioni d'intenti, quadri in movimento dove si mescolano glamour, emozione e meraviglia. E il red carpet della serata inaugurale della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è esattamente questo: una scena che parla al cuore, accarezza gli occhi e accende la curiosità.
A dare il via a questa nuova edizione, la conduttrice Emanuela Fanelli, attrice e comica dal talento brillante e affilato, capace di trasformare ogni entrata in scena in un momento da ricordare. Ma a condividere il palcoscenico con le star del cinema, c’è anche lei: la flotta elettrificata di Lexus, a collegare idealmente artisti e pubblico al cuore del Festival, il Palazzo del Cinema.
«La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è da sempre il nostro palcoscenico privilegiato, dove l’eleganza incontra l’innovazione. Per questo, presentare qui in anteprima italiana la nuova Lexus ES è un’occasione speciale», spiega Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia. «Dopo la concept LF-ZC dello scorso anno, oggi sveliamo la nostra nuova ammiraglia, una berlina che unisce il design Clean x Tech alla nostra tecnologia Full Electric di ultima generazione. La nuova ES è una sintesi tra stile e tecnologia, pensata per chi crede che ogni viaggio – come ogni grande film – debba lasciare un segno».
Quando il cinema incontra l'automobile
Non è la prima volta che Lexus si affaccia nel mondo del cinema. Già nel 2002 firmò per Steven Spielberg la visionaria Lexus 2054 per Minority Report, e da allora ha preso parte a numerose produzioni, da Black Panther a Valerian, consolidando un legame sempre più autentico con la settima arte.
Qui al Lido siamo già a 9 partecipazioni: la collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia inizia ufficialmente nel 2017, quando Lexus diventa auto ufficiale della manifestazione. Ogni edizione vede sfilare modelli sempre più innovativi, diventando parte di un rituale che celebra talento e creatività.
Un red carpet a motore silenzioso
Tra i riflessi dei flash, a scivolare lungo il tappeto rosso è la flotta Lexus, elegante e silenziosa. Tutti i modelli presenti sono elettrificati: full hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrici. Lexus ha scelto questa via già nel 2013, quando in Italia ha deciso di offrire solo versioni ibride, diventando così l’unico brand completamente elettrificato del mercato. Un percorso coerente, oggi riconoscibile anche nei piccoli gesti: un’auto che accompagna, senza disturbare. Un design che attira sguardi, senza rumore. Una tecnologia che lavora sottopelle, per ridurre consumi ed emissioni. E proprio in questo equilibrio silenzioso arriva la nuova Lexus ES.
Nuova Lexus ES: la concept diventa realtà
Dopo la futuribile concept LF-ZC dello scorso anno, Lexus presenta al Lido la sua prima evoluzione concreta: la nuova ES. Design pulito, interni eleganti, tecnologia di ultima generazione e la prima applicazione degli Hidden Switches, comandi invisibili che si rivelano solo quando servono. La nuova ES è il primo modello Lexus dotato della piattaforma software Arene (pr. Arin), progettata per gestire in modo integrato ed interattivo: infotainment, sicurezza, guida autonoma e aggiornamenti software over-the-air per la migliore esperienza di guida e di esperienza di bordo.
La nuova ES sarà disponibile in Italia esclusivamente in versione full electric per completare una gamma di soluzioni tecnologiche diversificate, che comprendono anche il Full Hybrid e il Plug in Hybrid, in linea con la filosofia multi-path di Lexus: un approccio che prevede più soluzioni elettrificate per una mobilità su misura. All’interno, materiali e nuovi elementi di design esclusivi che richiamano alle lavorazioni dei maestri Takumi: dal bamboo layering che gioca con l’illuminazione della plancia e delle portiere alla goffratura della pelle sintetica dei sedili.
Una mostra tra maestri e visioni
Questa 82ª edizione è anche un omaggio ai grandi del cinema. A guidare la giuria, il regista e sceneggiatore americano Alexander Payne (guarda il suo Paradiso Amaro con George Clooney), mentre il Leone d’Oro alla carriera sarà assegnato a Werner Herzog, leggendario cineasta tedesco. Due modi diversi di raccontare il mondo, ma uniti da un desiderio comune: emozionare.
Un finale con i fari puntati sul futuro
Nel cinema, come nell’automobile, conta l’intuizione. Lexus lo sa e continua a investire in modelli che anticipano scenari. La nuova ES è una protagonista silenziosa, come certe attrici che non hanno bisogno di urlare per lasciare il segno. Il suo debutto a Venezia è una dichiarazione d'amore per l'estetica, la sostenibilità e la narrazione. E allora, ciak si guida. Con classe. In silenzio. Verso il futuro!
Contenuti consigliati
- Entertainment
Venezia 2025, sesta giornata: Amanda Seyfried, Dwayne Johnson, Emily Blunt e il Leone d’Oro a Kim Novak
La Mostra del Cinema di Venezia entra nella sua seconda settimana con un parterre di star d’eccezione
- beauty
J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci
I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rituale zen
- entertainment
Venezia: la palette di colori che strega il Lido
Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è stato un vero laboratorio cromatico. Le celeb hanno trasformato le scale del Lido in una passerella di tendenze, alternando total black e nude couture
- Lifestyle
Festival e concerti d’autunno: gli appuntamenti da non perdere in Italia
Ci si prepara a una nuova stagione di spettacoli
- fashion
Come indossare i pantaloni cargo: 6 outfit streetstyle da copiare
Nati come capo militare, i pantaloni cargo tornano in auge per l’autunno 2025: ecco alcuni abbinamenti per outfit ideali da mattina a sera
- lifestyle
Ripartire a settembre: 10 corsi e hobby per ricominciare con creatività
Dal laboratorio di ceramica all’arte digitale con l’AI: 10 attività insolite e stimolanti per trasformare settembre in un mese di nuove passioni
- entertainment
Venezia 82, giorno 5: Jude Law diventa Putin
Eleganza maschile e riflessioni sul potere
- lifestyle
Maria Antonietta, a Londra va in mostra la regina più alla moda
Sovrana (anche) di eleganza, Maria Antonietta è protagonista dal 20 settembre al Victoria and Albert Museum di Londra. Dopo oltre due secoli dalla sua morte, “L’Austriaca” detta ancora tendenza
- entertainment
Venezia 82, Giorno 4: il mostro più bello del cinema si chiama Jacob Elordi
L'attore australiano incanta il pubblico: a Venezia un Frankenstein dal fascino dirompente
- Living
Appuntamenti di design: gli eventi imperdibili di settembre
Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione
- entertainment
Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere
L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema
- fashion
Moda e cinema, le campagne del prossimo autunno sono un omaggio alla settima arte
Da Emporio Armani a Tom Ford e Ferragamo: le campagne fashion che domineranno l’estetica della prossima stagione sono puro cinema
- beauty
Emma Stone a Venezia, perché il suo pixie cut è il taglio della stagione
Pratico, facile da gestire ed estremamente cool: i capelli corti sfoggiati da Emma Stone al Festival di Venezia sono l'emblema del Whimsical
- beauty
Pistacchio, matcha e vaniglia, le fragranze del back to the city sono invitanti come dessert
Conquistano grazie ad accordi zuccherini che fanno venire l’acquolina in bocca. Basta vaporizzarli per sentirsi subito di buonumore
- Living
Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival
Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti
- entertainment
Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni
Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata
- beauty
4 wellness retreat per affrontare il rientro in bellezza
Puntano a migliorare energie, benessere e positività grazie a programmi olistici su misura
- beauty
Le nuove Lip tint e lip stain per un trucco labbra davvero long lasting
Resistono a cocktail e cene interminabili grazie alle ultime formule waterproof
- Fashion
La borsa raddoppia, "more is more"
Per l'autunno la risposta è semplice: la doppia borsa
- entertainment
Venezia 82, la cerimonia di inaugurazione: stelle, emozioni e una Grazia tutta italiana
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
- Entertainment
Il gioco delle (nuove) coppie: da Zoe Kravitz a Jannik Sinner, dalla Ferragni a Damiano David, tutti i Vip innamorati e usciti allo scoperto...
L’estate si è conferma la stagione più calda non solo per le temperature, ma anche per i cuori delle celeb. Tra nuovi flirt e coppie uscite allo scoperto, il gossip si accende
- Entertainment
Venezia 82, si comincia: gli arrivi delle star in Laguna
Dalla conduttrice della Mostra Emanuela Fanelli alle star di Hollywood più attese
- Fashion
Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione
L'autunno 2025 si preannuncia all’insegna di un'eleganza rilassata