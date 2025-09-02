La saga dei Beckham: vacanze italiane tra sorrisi e mistero

Victoria Beckham ha condiviso su Instagram gli scatti delle vacanze italiane: sorrisi, panorami da sogno, un David dallo charme irresistibile, Harper, Cruz e Romeo complici come sempre.

Un album che sembra un manuale di armonia familiare.

Eppure, l’occhio cade su chi manca: Brooklyn Beckham. L’assenza del primogenito continua ad alimentare i rumors di un conflitto con i genitori, mai davvero chiarito dopo il matrimonio con Nicola Peltz.

Anche se in alcuni momenti, nei mesi scorsi, il rapporto tra suocera e nuora, sembrava essersi rasserenato. I tabloid parlano di rottura e ogni occasione diventa una nuova prova a supporto di questa tesi.

Il 26 enne e sua moglie il 2 agosto scorso avevano rinnovato le promesse nuziali con una cerimonia nella Westchester County alla presenza della sola famiglia della sposa.

Secondo quanto riportato da una fonte vicina al tabloid Mirror, Brooklyn avrebbe tenuto un emozionante discorso rivolto alla famiglia Peltz, ringraziandola per il sostegno senza mai menzionare David, Victoria e nemmeno i fratelli.

Credits: Dal profilo Instagram di Victoria Beckham

Ma la vera forza dei Beckham sta proprio nell’essere molto più di una famiglia. Tra amori, alleanze, misteri e colpi di scena, ogni episodio è atteso e discusso.

E se l’assenza di Brooklyn resta la nota dolente, non fa che alimentare il fascino di una saga che continua ad appassionare. Come in una serie tv, c’è chi tifa per una riconciliazione e chi invece è certo che il finale sarà pieno di colpi di scena.

