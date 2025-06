Brooklyn Beckham, primogenito della coppia, non vuole più saperne di genitori e fratelli. La famiglia più famosa di Inghilterra vacilla, proprio mentre l’ex calciatore sta per diventare Sir

Per anni li abbiamo visti impeccabili. Victoria e David Beckham, sposati dal 1999, con i quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper: tutti belli di successo, felici. Una squadra. Ma da qualche tempo l’armonia da Mulino Bianco di casa Beckham vacilla. Prima erano solo rumors, poi le voci si sono fatte più insistenti, ora la spaccatura è profonda. E arriva in un momento in cui l’ex calciatore sta per ricevere il titolo di Cavaliere da Re Carlo.

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, ha deciso di tagliare i ponti non solo con papà e mamma, ma anche con i tre fratelli.

Una scelta drastica, che arriva dopo una serie di litigi tra la sua famiglia d’origine e la moglie Nicola Peltz. “Con voi ho chiuso per sempre”, avrebbe detto a mum e dad. Influenzato dalla consorte? Pare di sì. Fatto sta che l’annuncio arriva in un momento particolare e di grande visibilità per i Beckham, visto che David sta per ricevere il nuovo titolo in occasione del compleanno del re al Trooping the Colour.

I Beckham nella bufera

La famiglia si trova ad affrontare una delle crisi più profonde. Una spaccatura che spezza quell’aura di perfezione che, da sempre, la circonda. Uno di fianco all’altra, in ogni occasione, tutti presenti in prima fila alle sfilate di mamma Victoria.

Sempre messaggi d’amore sui social. Almeno finora. Adesso Brooklyn non risponderebbe più ai familiari e avrebbe scoperto dell’onorificenza del padre solo attraverso i media.

Il ruolo della moglie di Brooklyn Beckham

Dietro alla decisione drastica presa da Brooklyn ci sarebbe lo zampino della moglie Nicola, figlia del miliardario americano Nelson Peltz, con cui è sposato dal 2022. La 30enne lo avrebbe allontanato progressivamente dalla famiglia d’origine, soprattutto dopo il trasferimento della coppia a Los Angeles, dove Brooklyn gestisce il suo marchio di salse piccanti, Cloud 23. Nel cuore del primogenito di David e Victoria Beckham, ora ci sarebbe spazio solo per i suoceri miliardari.

Un crescendo di tensione

La scarsa sintonia tra i Beckham e i Pelz era già emersa durante l’organizzazione delle nozze di Brooklyn e Nicola, le discussioni erano continue. Victoria Beckham aveva cercato poi di riallacciare i rapporti con la nuora, partecipando lo scorso febbraio alla prima del film Lola, pellicola in cui la giovane era protagonista. Una mossa senza successo. Circa un mese fa, poi, Brooklyn aveva già lanciato segnali piuttosto chiari con un video su Instagram, nel quale aveva giurato fedeltà eterna alla moglie, chiamandola «la persona più straordinaria che conosca». L’entourage dei Beckham aveva già capito l’antifona, interpretando il post come una vera e propria dichiarazione di guerra. Dichiarazione alla quale aveva risposto per le rime Cruz, terzogenito dei Beckham: «Amo la mia famiglia. Vi amo più di ogni altra cosa, mamma e papà, ci avete dato la vita e vi siete presi cura di noi nonostante tutto. Non posso dirvi quanto siamo fortunati ad avervi».

La pesante assenza ai cinquant’anni di David Beckham

Ai cinquant’anni di David Beckham, il 2 maggio, la rottura è diventata palese. Brooklyn ha disertato tutti i festeggiamenti per il compleanno del padre. Secondo più voci Brooklyn avrebbe rifiutato l’invito al party anche per non dover incontrare Kim Turnbull, in quel momento fidanzata del fratello Romeo e in passato legata proprio a lui. Romeo ha così assunto il ruolo di “figlio maggiore” durante le celebrazioni, tenendo un discorso per papà. Nel frattempo, la sua relazione con Kim Turnbull è pure finita.

Precauzioni prima di andare nei locali

La situazione è così tesa che Cruz avrebbe iniziato a prendere precauzioni per non incrociare Brooklyn: chiamate nei locali che frequenta la famiglia per assicurarsi che il fratello maggiore ci sia e messaggi ai proprietari per chiedere se lui sia in zona, così da essere certo di non incrociare nemmeno il suo sguardo.

Il compleanno di Harper: il momento della verità

Il 10 luglio Harper Beckham soffierà su 14 candeline. Il compleanno della piccola di casa potrebbe essere il momento della verità. Brooklyn, finora, ha sempre avuto un legame fortissimo con la sorella. Ci sarà per lei o la rottura con la famiglia è definitiva?

