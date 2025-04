Quasi un anno usciva la notizia dell'accordo tra David Beckham e Boss per una collaborazione che avrebbe portato l'icona del calcio inglese su un piano differente da quello di testimonial e portavoce del marchio. È arrivato il momento della svolta. Ora David Beckham debutta come designer per il brand, per la stagione primavera-estate 2025, nella collezione BECKHAM x BOSS.

“Ho sempre amato la moda e la cura di look diversi e avere l'opportunità di collaborare con BOSS per la mia collezione è stata una grande esperienza. Mi ha permesso di entrare nei dettagli dei capi e di creare un guardaroba di look che mirano a essere eleganti e adatti a diverse occasioni”, ha dichiarato David Beckham, che nel settembre 2024 è stato ospite dello show di Boss a Milano.

La collezione spazia dai capi in jersey, alla maglieria e alle camicie, fino a capi sartoriali per ogni occasione. I look casual sono in denim, con capispalla versatili. Completano la collezione accessori tra cui una borsa in pelle, chelsea boots e baker cap. La palette di colori comprende tonalità neutre classiche, dall'avorio, al beige e al kaki, passando per il blu navy e il nero, un azzurro chiaro e una nota di rosa tenue.

La collezione è stata immortalata dal famoso fotografo e regista di moda Lachlan Bailey nel suo stile sofisticato. David Beckham posa con i tatuaggi in bella vista e con la fede, da cui non si separa mai. Che sia super innamorato di Victoria Beckham, stilista e presenza fissa della Paris Fashion Week, sposata il 4 luglio 1999, l’ha dimostrato anche in occasione dell’ultimo compleanno di lei, 51 candeline soffiate il 17 aprile: “E’ la moglie più straordinaria che potessi desiderare”, ha detto.

Vero anche che moda e football vanno spesso a braccetto. David Beckham non è il solo ex calciatore ad essersi buttato nel mondo fashion. Tra gli altri Leo Messi, Luis Figo e Ronaldo.