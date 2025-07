Un tempo era relegato all’immaginario del guardaroba vintage, oggi, invece, il gilet è il protagonista dei look d’estate. Una perfetta alternativa alla giacca stile classico. Il merito del successo va innanzitutto alla sua versatilità estrema – è portabile day&night - e poi a quell’aura granny chic lo rende davvero irresistibile.

Dalle passerelle SS25 l’imperativo è uno: via il blazer, resta il suo sottogiacca. Victoria Beckham punta sul modello svasato a quattro tasche, in bianco ottico, da portare con la gonna balloon. White, versione sexy, per MM6 Maison Margiela. Panna, gessata, la proposta corta di Vivetta, piena di fascino, con un’aura moderna e rilassata.

Da sinistra: Victoria Beckham, MM6 Maison Margiela e Vivetta. Credit: Launchmetrics

Emporio Armani è sinonimo d’eleganza. Per Kimhekim il panciotto è a linea dritta, in total black, abbinato a pantaloni a vita alta. Onitsuka Tiger propone il blazer sartoriale in chiave classica, in total black. Il tocco in più, da copiare subito: la bralette in pizzo.

Da sinistra: Onitsuka Tiger, Emporio Armani, Kimhekim. Credit: Launchmetrics

Un capo in equilibrio tra comfort e stile, tra passato e presente che seduce le celebs. Elle Fanning e Jessica Alba ne sono grandi fan, così come Karol G, pseudonimo di Carolina Giraldo Navarro, una delle più influenti artiste di reggaeton e latin trap, elegantissima a Parigi per la sfilata Menswear Spring/Summer 2026, in total white, con cintura a contrasto.

Da sinistra: Elle Fanning, Karol G, Jessica Alba Credit: Getty Images

Impossibile rimanere impassibili da tutto questo fascino garbatamente retrò.

