Ghali tra musica, moda e messaggi forti

Il cantante Ghali alla sfilata SS26 di Jacquemus a Versailles Credit: Getty Images

Negli ultimi giorni il rapper italo-tunisino Ghali è tornato protagonista su più fronti: dal nuovo videoclip Chill fino al front row parigino per Jacquemus, passando per Roma e il palco del concerto pro-Palestina.

Ghali, ospite speciale di Jacquemus

Ecco Ghali domenica tra gli ospiti più fotografati della sfilata Jacquemus a Parigi, in scena nella cornice monumentale di Versailles.

In un completo total white loose fit firmato dallo stesso Simon Porte Jaquemus, occhiali retrò e sandali chunky, Ghali ha incarnato perfettamente il nuovo mood della maison francese.

A colpire, anche il dettaglio delle collane etniche, a richiamo delle sue radici mediterranee: un equilibrio perfetto tra streetwear e sartorialità.

Il messaggio sul palco di Roma

Giorni concitati per il cantante che poche ore prima a sorpresa è salito sul palco del Concerto per la Palestina a Roma davanti a migliaia di persone. “Non possiamo restare in silenzio. La musica non basta, serve coscienza.” Ha detto il rapper ricordando che la sua anima non è solo la musica o la moda ma anche un preciso credo politico.

Chill, il nuovo videoclip

Solo pochi giorni fa il lancio del nuovo videoclip che mostra un Ghali più intimo e riflessivo, immerso in atmosfere estive ma malinconiche.

Il beat è chill, il flow misurato, le immagini tra spiagge deserte, terrazze urbane e sguardi fuori campo.

Un video che colpisce per l’uso della luce naturale, dei silenzi e dei dettagli, in un mood quasi da short movie d’autore. Ennesima sfaccettatura di un artista completo destinato a lasciare il segno.

