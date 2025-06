Il 21 giugno la cantante spegne 40 candeline. Mentre cresce l'attesa per il nuovo album, noi di X-Style digital la celebriamo raccontando il suo mondo, fatto di poesia, glamour e segreti sussurrati

Il 21 giugno Lana del Rey compie 40 anni. E il tempo, almeno per lei, sembra restare sospeso. Sospeso come il suo nuovo album. I fan ne aspettano impazienti l'uscita dallo scorso 21 maggio.

Il disco è tanto atteso perché rappresenta una svolta importante nel percorso artistico della cantante. A rendere l’attesa più dolce, però, ci sono i due singoli, “Henry, Come On” e “Bluebird”, pubblicati ad aprile.

Credit: Getty Images

Nata a New York, cresciuta tra Lake Placid e l’Upper East Side, ha scelto lo pseudonimo “Lana del Rey” ispirandosi a Lana Turner e alla Ford Del Rey, un’auto brasiliana.

Credit: Getty Images

La sua voce ha stregato il mondo ma è il suo stile a renderla un’icona assoluta. Dal look fairy coquette fatto di fiocchi, boccoli, abiti da ninfetta vittoriana, fino alle virate più dark, misteriose e gotiche.

Indimenticabile la sua apparizione all’ultimo Met Gala, dove ha sfoggiato un abito couture di Valentino firmato da Alessandro Michele. Proprio Michele è stato il suo partner creativo durante l’epoca Gucci, in una triade indimenticabile insieme a Jared Leto.

Credit: Getty Images

Anche il suo beauty look del Met Gala 2025, ha fatto discutere: ha sfoggiato due clip dorate a forma di alligatore.

Un omaggio al marito Jeremy Dufrene, guida turistica specializzata in alligatori in Louisiana, con cui Lana si è sposata nel settembre 2024

3 curiosità su Lana Del Rey

Il suo primo disco è una reliquia

Il suo primo disco è scomparso dal web. Nel 2010, prima del successo, pubblicò un album. Subito ritirato dal mercato, oggi è una reliquia per fan accaniti. Lana lo ha descritto come “una versione non ancora completa di me”.

È un’appassionata di poesia e ha pubblicato un libro

Nel 2020 ha pubblicato una raccolta di poesie intime e visionarie, Violet e altre poesie (Mondadori). Alcune sono diventate anche spoken-word con base musicale.

Sogna il cinema (ma non come attrice)

Lana ha più volte dichiarato di voler scrivere e dirigere un film, ispirandosi al lavoro di David Lynch, Sofia Coppola e Terrence Malick.

Ed ora che la star ha raggiunto un nuovo traguardo, quello dei 40 anni, tra canzoni che sembrano confessioni e look da regina di stile, i fan continuano ad ascoltarla e restano in trepida attesa...

Leggi anche:

Tornano i fermagli alla Lana Del Rey, tra allure retrò e ispirazioni Anni 90