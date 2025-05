I fermagli per capelli sono tornati protagonisti, e non solo sulle passerelle. A partire dalle acconciature rétro di Lana Del Rey al Met Gala 2025, dove la cantante ha sfoggiato due clip dorate a forma di alligatore. Un omaggio al marito Jeremy Dufrene, guida turistica specializzata in alligatori in Louisiana, con cui Lana si è sposata nel settembre 2024.

E poi basta volgere lo sguardo agli street look delle star più seguite per capire che questo accessorio è diventato il dettaglio che fa la differenza.

Credit: Getty Images

Fermagli e dive

Oltre a Lana Del Rey, anche altre celebrità hanno abbracciato la tendenza dei fermagli. Kylie Jenner al Met Gala 2024 ha optato per un fermaglio floreale. Una rosa a impreziosire l'acconciatura.

Credit: Getty Images

Bella Hadid indossa spesso fermagli e pinze per capelli. La pinza animalier, comoda e versatile, accompagna spesso le sue acconciature più informali.

Credit: Getty Images

I modelli più in voga

Oversize: i modelli grandi sono ideali per un tocco elegante e sofisticato, perfetti per eventi formali o per aggiungere glamour a un look quotidiano.

Clip dorate o argentate: minimaliste ma d'effetto, si adattano a qualsiasi acconciatura, dalle onde morbide ai raccolti strutturati.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Con motivi floreali: aggiungono un elemento giocoso e creativo, ideali per esprimere la propria personalità.

In stile vintage: richiamano le tendenze degli anni 90, perfetti per chi ama un look retrò con un tocco moderno.

Credit: Courtesy Press Office Chanel

Che si tratti di un dettaglio discreto o di un accessorio audace, i fermagli rappresentano un modo semplice ma ad effetto per esprimere stile e personalità.

