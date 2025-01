Fermagli, la testa a posto in un clic

Capelli lunghi o corti, non importa: le chiome brillano grazie a mollette dai colori vivaci, fermagli luccicanti con strass, hair claw divertenti e glam. È la nuova tendenza dell’hairstyle, notata sui red carpet così come sulle passerelle della stagione primavera-estate 2025.

Accanto ai raccolti glamour, strutturati o morbidi, gli accessori per capelli regalano un’allure curata ma facile, le ciocche si sistemano con un gesto veloce e il look sofisticato è pronto. Il risultato è elegante, bon ton ma anche casual e sbarazzino.

Must have per molti stilisti che ne hanno fatto un accessorio cult, i fermagli fissano ciuffi, frange, chignon e code, esprimendo tutta la loro funzionalità e puntando a scoprire e adornare il viso in modo delicato. Nessun limite alle forme e ai materiali: via libera alle mollette classiche, a rettangolo, triangolo e goccia ma anche alle forme creative, cuori e linee irregolari. I look sono definiti nel minimo dettaglio, dal più chic al più romantico fino al più rétro, con un solo clic.