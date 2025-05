L’attore premiato con il David Speciale e l’imprenditrice ex Travis Scott: in pochi avrebbero puntato su di loro. E invece… c’è profumo di fiori d’arancio

Sembravano una coppia improbabile, invece Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono più innamorati che mai. Ed eccoli, a Roma, per la prima volta insieme su un red carpet, ai David di Donatello 2025. Un’occasione speciale per ufficializzare il loro amore.

L’attore statunitense con cittadinanza francese è a Roma per ritirare il David Speciale, l’imprenditrice statunitense lo accompagna – gli occhi a cuore - e insieme assistono alla cerimonia di premiazione. Maura Delpero vince il David al Migliore Film e alla Migliore Regia con “Vermiglio”, Elio Germano quello per il Miglior Attore Protagonista in “Berlinguer – La grande ambizione” e Tecla Insolia è la Miglior Attrice Protagonista per “L’arte della Gioia” di Valeria Golino.

Mano nella mano, Kylie e Timothée si mostrano insieme senza più remore: lui affascinante, con dettagli bohemienne, nel suo completo sartoriale di velluto nero firmato Tom Ford. Lei in total black Schiaparelli, un abito stretto e scollato, dalle spalline sottili e decorato ton sur ton.

La coppia aveva già partecipato a vari gli eventi importanti, ma i due finora erano sempre arrivati separati. Ai Golden Globe nel 2024 e nel 2025, per esempio. E chi se lo aspettava che proprio Roma fosse il punto di svolta? Solo pochi giorni fa Timothée non aveva partecipato al Met Gala, dove invece la sua fidanzata, invece, ha catalizzato l’attenzione.

Il debutto ufficiale ha dunque come sfondo Cinecittà e le sue scenografie, come nelle più grandi storie d’amore dei film memorabili. E come nelle pellicole più romantiche, arriva il bacio! Chiamato sul palco dal cantante Mika e dall’attrice italiana Elena Sofia Ricci per ritirare il premio, Timothée si lascia andare al più tenero dei gesti, un kiss per la sua fidanzata. Una grande dimostrazione d’amore che fa impazzire i fan e che suggella una love story in cui molti non credevano. L’attore, del resto, è legatissimo all’Italia, a Roma in particolare, ed è fan e amico di Francesco Totti.

Galeotto fu il concerto di Beyoncé

Dai primi messaggini nel 2023 fino alle foto della macchina di lei parcheggiata davanti alla villa dell’attore a Los Angeles. La storia d’amore tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet è nata all’insegna del low profile. Poi la loro pima apparizione insieme al Renaissance Tour di Beyoncé, nella città degli angeli: qui ci scappa il bacio!

Quello che doveva essere un flirt passeggero e legato al divertimento - Kylie inizia a frequentare l’attore francese dopo essersi separata dal padre dei suoi due bambini, il cantante Travis Scott - si è trasformato nel rapporto più chiacchierato e invidiato di Hollywood.

L’attore è sempre più innamorato, tanto che per stare ancora più vicino alla sua amata imprenditrice - Kylie è proprietaria dell’azienda Kylie Cosmetics, del valore di centinaia di milioni di dollari - ha fatto un grande salto: ha salutato il suo appartamento a New York per acquistare una casa a Beverly Hills!

La ciliegina sulla torta? La coppia è amata anche dalla famiglia di Chalamet. Ai David c’era anche il papà di Timothée. E su Kylie la mamma di lui dice: “E’ adorabile”. Le due star si amano e Kylie ha anche la benedizione dei suoceri. Fiori d’arancio in arrivo?