Bottega Veneta sceglie Lorenzo Musetti come brand ambassador

Lorenzo Musetti è il nuovo brand ambassador di Bottega Veneta.

Il tennista italiano, attualmente sesto nella classifica ATP e considerato uno dei talenti più promettenti dello sport tricolore e internazionale, è stato scelto dalla maison del gruppo Kering come nuovo volto.

Credit: Courtesy press office

La partnership è stata ufficializzata in occasione della sua partecipazione al torneo di Wimbledon: Musetti è infatti sceso in campo nel match d'esordio con una giacca immediatamente riconoscibile per i fashionisti. Nessun logo: è bastato l'iconico motivo intrecciato per far andare la mente alla griffe italiana, ora guidata dalla neo direttrice creativa Louise Trotter.

E proprio l'Intrecciato era al centro della campagna “Craft is our Language”, presentata in occasione del cinquantesimo anniversario dell’iconico motivo della maison e che vedeva proprio Musetti riflettere sulla bellezza dei gesti delle mani, nel suo sport come nella moda.

Credit: Courtesy press office

Musetti, battuto al primo turno dal georgiano Basilashvili, non è il primo a scendere in campo con abiti griffati. Già Jannik Sinner aveva rotto il ghiaccio portando una maison sulla terra rossa nel 2023, quando si presentò in campo con un borsone firmato Gucci.

