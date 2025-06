Hanno festeggiato il loro nono anniversario di matrimonio l’11 giugno scorso e l’amore non sembra diminuire. Il tennista Fabio Fognini, 37 anni, e la moglie e collega Flavia Pennetta, 43 anni, sono più innamorati che mai.

Il tennista romano è pronto a scendere in campo nel match d’apertura del torneo di Wimbledon contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, sua ultima partecipazione della carriera ai Championship, dopo il ritiro annunciato agli Internazionali di Roma lo scorso maggio.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini alla sfilata primavera-estate di Giorgio Armani, durante la Milano Fashion Week 2016 Credit: Getty Images

Quando si chiude una porta si apre un portone

Un grande amore nato dal dolore. Fabio Fognini e Flavia Pennetta si innamorano dopo che lei scopre di essere tradita dal suo fidanzato, il tennista Carlos Moya. Un fulmine a ciel sereno, che la trafigge e la fa cadere per terra, svenuta, dopo una breve conversazione via chat avuta con lui tra un match e l’altro, durante una partita contro Dominika Cibulková.

Ma Flavia vede il lato positivo. Nel tempo ammette che, se fossero rimasti insieme, lei avrebbe lasciato il tennis molto prima e non avrebbe vinto ciò che è riuscita a vincere.

Tra queste grandi vittorie, anche il suo amore per Fabio Fognini.

Il primo bacio a Barcellona

Nel 2019 sono ancora una coppia di amici e colleghi. Poi arriva il primo bacio, nella città spagnola festaiola per eccellenza, Barcellona, dove entrambi vivono e si allenano. Poi Fabio a Nizza l’aspetta per volare a Monte Carlo, insieme per nuovi match. Il loro sentimento cresce e anche le loro carriere.

Passano i mesi e i tennisti si chiedono come può essere successo, che, da amici che si scambiavano consigli per il lavoro, risate e sguardi, fossero arrivati a questo, ma al cuor non si comanda. Una vita casalinga, vissuta tra impegni lavorativi e cucina in casa: Flavia ai fornelli e Fabio alle prese con i piatti da lavare. “Come apre le scatolette di tonno lui, nessuno…”, racconta Flavia ai tempi. Lo sfondo è sempre la città della Sagrada Familia.

Un matrimonio dalla brezza salentina

Per due grandi tennisti come Fabio Fognini e Flavia Pennetta il matrimonio poteva essere solo in grande stile. Nel 2016 è la città di Ostuni, in Salento, ad ospitare le loro nozze. Lei è splendida in un abito Atelier Emé dallo scollo a cuore, corpetto drappeggiato e maglia in tulle, e brilla in gioielli Damiani. Lui ha fascino da vendere nel suo completo Giorgio Armani.

Le linee gotiche della Concattedrale di Ostuni fanno da sfondo al “sì” e la Masseria Torre Maizza al ricevimento organizzato dai novelli sposi. Tra gli ospiti anche importanti personalità del mondo dello sport, tra cui Giovanni Malagò, Boris Becker, Sara Errani e Francesca Schiavone.

Ora Fabio è pronto per Wimbledon, sua ultima partecipazione, e Flavia, dopo essersi ritirata ne 2015, adesso fa la mamma dei loro tre bambini: Federico, nato nel 2017, Farah, nata nel 2019, e Flaminia, nata il 2019.

Leggi anche:

Jasmine Paolini, agli internazionali d’Italia, trionfa anche nello stile