Una partita perfetta per una vittoria perfetta: Jasmine Paolini si aggiudica il primo gradino sul podio degli Internazionali di Roma. Lo schema di gioco impeccabile porta la tennista toscana a battere l’americana Coco Gauff – la numero 3 al mondo – giocando per un’ora e 29 minuti, con il punteggio di 6-4, 6-2. Dopo 40 anni, un’italiana torna a vincere il grande torneo. La prima fu Raffaella Reggi nel 1985.

Così, Jasmine conquista il terzo titolo Wta, il secondo 1000 dopo Dubai 2024, portando in campo il suo stile fresco e sobrio nella sua mise Asics blu. Una tonalità scura, di quelle amate anche un altro campione di tennis, che però ha Roma è stato battuto da Alcaraz, Jannik Sinner.

Jasmine Paolini vince gli Internazionali d-Italia. Eccola con il tanto ambito trofeo Credit: Getty Images

Jasmine non vince solo nell’individuale, ma anche nel doppio contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova, insieme a Sara Errani.

Jasmine Paolini esulta in campo con Sara Errani dopo la vittoria del doppio femminile Credit: Getty Images

Jasmine, che grinta!

Ha energia da vendere, Jasmine. La stessa che l’anno scorso l’ha portata a vincere con Sara Errani la prima medaglia d’oro nella storia del tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma Jasmine Paolini non è solo dritti vincenti e recuperi spettacolari: la sportiva di Castelnuovo di Garfagnana, Toscana, sta diventando un’icona di stile, come molti suoi colleghi tennisti.

Padre italiano di origini ghanesi e madre polacca, Jasmine ha iniziato a giocare a tennis a soli 5 anni incoraggiata da suo padre e soprattutto dallo zio. La sua carriera da professionista è iniziata nel 2011. Oggi occupa la sesta posizione nel ranking mondiale.

La sua presenza in campo è sempre discreta ma decisa, proprio come il suo approccio alla moda. È uno stile sobrio, il suo, ma autentico, e con quel tocco di personalità che non passa inosservato. Tanto che Golden Goose, dopo Jane Fonda l’ha scelta come volto per la campagna delle sneaker True-Star.

Non solo. Lo scorso gennaio, Jasmine è stata annunciata come nuova ambasciatrice di Dove, brand impegnato nella diffusione della “bellezza autentica”. E un mese dopo è diventata brand ambassador dei dispositivi intelligenti indossabili di Amazfit. Insomma, la sua figura spontanea e positiva è sempre più richiesta.

Il suo stile: fresco e positivo

Che sia sul campo da tennis o nei rari momenti mondani in cui la si vede, Jasmine non tradisce mai il suo stile. Fatto di completi funzionali che ne esaltano il dinamismo e l’agilità. I suoi outfit non prevedono fronzoli. Come in campo punta dritta al risultato, fuori dalla terra rossa sceglie capi che coniugano comfort e carattere: jeans, blazer, sneakers, abiti dai tagli minimal. Il risultato: un’eleganza sportiva coerente con la sua essenza sempre spontanea. Il segreto del suo successo? L’ha svelato lei stessa: “Divertirsi, affrontare le sfide con il sorriso”.

