EMÉ, l’abito che fa l’occasione

Come le farfalle che abbandonano la crisalide per intraprendere il loro viaggio, fedeli a se stesse e allo stesso tempo libere di volare tra mille nuove sfumature.

Non potrebbe essere più aggraziata e lieve l’ispirazione per “Metramorphisis Journey” la collezione occasionwear Spring Summer 2025 di EMÉ presentata nella cornice di Palazzo Meli Lupi di Soragna, nel cuore di Milano.

La Metamorfosi di EMÉ

“Non un cambiamento ma un’evoluzione” ci racconta la direttrice creativa del brand, Silvia Falconi, spiegando il “viaggio” di EMÉ. Un percorso attraverso le occasioni della vita, quando una donna desidera splendere anche alle feste e agli anniversari tra amici o durante una cena romantica. “La donna EMÉ è una donna fresca, che vuole sentirsi bella, importante e che si prende cura di sé scegliendo un abito particolare, audace ma anche semplice e che la rispecchi” aggiunge Silvia Falconi. “Per me l’eleganza è sentirsi a proprio agio. Non bisogna per forza entrare in una moda o scegliere qualcosa di impostato. Un consiglio per le donne è scegliere un po' di pancia, quindi scegliere di emozione. Provare un abito e dire: ok questo abito mi fa sentire speciale”.

L’occasionwear

Ecco allora che lo chiffon, il tulle, i pizzi si colorano di tinte delicate, ispirate ai fiori, tema presente in tutta la collezione, e si declinano in outfit versatili capaci di vestire con eleganza mille occasioni. Abiti midi dal fascino vintage abbinati a scarpe basse, originali tute in alternativa ai classici vestiti lunghi, creazioni lievi come ali di farfalle ma anche linee architettoniche dal punto vita modellato con corsetti e fusciacche sempre vestibilissime, maglie bouclé a comporre completi più informali, giacche e pantaloni abbinati a gilet e corpetti, oppure a gonne in chiffon.

Lini, sete, mikado tinti da pastelli e iridescenze lurex, petali e perle. Palette ispirate alla natura e al mondo onirico delle favole che spaziano dal cipria glow al verde boreale, dal rosa dalia al blu crisalide, fino all’audace rosso scarlet. Un’eleganza romantica e moderna, perfetta per compleanni, anniversari, cene. Naturalmente senza dimenticare i sognanti matrimoni, anima di EMÉ.

Il giorno più bello

“Non vogliamo tradire la nostra anima, comunque il matrimonio per noi è sempre una cosa molto importante. Siamo un brand leader per vestire mamme, invitate e testimoni, amiche e chiunque partecipi a un matrimonio e anche quest’anno abbiamo fatto molti abiti.” Spiega Silvia Falconi guidandoci attraverso le stanze del palazzo dedicate alle cerimonie più importanti così come alle altre occasioni, spazi che l’evento ha vestito di mille sfumature, con elementi di décor che vanno ad addobbare tavoli e composizioni tenui e scintillanti come tutta la collezione. Tinte che ritroviamo anche sugli accessori, elemento, questo, non secondario per il brand, capace di rendere ogni outfit ancora più unico e personale.

Gli accessori

Il viaggio di EMÉ si snoda quindi attraverso tracolle a mano e sandali, guanti in tulle, bracciali, cinture e bijoux che in armonia riproducono l’ispirazione floreale, con corolle posate con semplici magneti su spille a ingentilire borse e scarpe.

Una collezione completa e ispirata, a raccontare il viaggio di un brand che distende lo sguardo verso il futuro. Un’evoluzione sulle ali del successo decretato da chi ogni giorno lo sceglie per vestire i momenti preziosi, in cui la memoria si sposa indissolubilmente alla bellezza di un’emozione unica e perfetta.