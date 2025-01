Un fuoriclasse non ha paura delle sfide. In qualsiasi campo. Lo sa bene Luis Figo, 50 anni, campione portoghese, Pallone d’oro nel 2000 che, dopo avere indossato la maglia del Barcellona, del Real Madrid e dell’Inter, facendo il pieno di trofei, ha debuttato a Pitti Uomo con il suo brand: LF Luis Figo.

Polo in cachemire, giacche destrutturate, pantaloni sartoriali, sneaker di design.

Una collezione interamente made in Italy, grintosa ed elegante, la cui anima risiede nella scelta di tessuti pregiati ed esclusivi. Per l’ex calciatore, come confessa lui stesso, la moda “è uno stile di vita”. L’eleganza per l’uomo? “Una giacca”.

Dal 2001 è sposato con la modella svedese Helen Svedin, da cui ha avuto tre bellissime figlie (Daniela, Martina e Stella): sarebbe stata lei a dargli utili e preziosi consigli per questa nuova avventura. Figo non è il solo ex calciatore ad essersi buttato nella moda. Tra gli altri Leo Messi, Ronaldo e David Beckham che è stato anche designer con Hugo Boss.