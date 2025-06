Celeste Dalla Porta, premiata come Miglior Attrice per Parthenope. Eduardo Scarpetta, ha ricevuto il premio come Miglior Serie tv

Al Best Movie Comics & Games 2025, tra fumetti, incontri e cosplay, il vero incanto è arrivato dal grande schermo.

Due giovani interpreti hanno conquistato pubblico e critica con la forza delle loro performance e la sincerità del loro talento: Celeste Dalla Porta, premiata come Miglior Attrice per Parthenope ed Eduardo Scarpetta, riconosciuto per il suo toccante ruolo in Storia della mia famiglia, che ha ricevuto il premio come Miglior Serie tv.

Due volti nuovi, autentici, che sembrano già appartenere al futuro del nostro cinema.

Celeste Dalla Porta: la grazia magnetica di Parthenope

A soli 27 anni, Celeste Dalla Porta si è imposta come uno dei nomi più promettenti del panorama cinematografico italiano.

È stata la rivelazione di Parthenope, firmato da Paolo Sorrentino, dove ha dato vita a un personaggio femminile enigmatico, sospeso tra malinconia e forza silenziosa. Al BMCG ha ricevuto il premio come Miglior Attrice dell’anno, e durante il suo intervento ha raccontato con emozione l’avventura di un ruolo che l’ha trasformata.

"All’inizio mi sentivo estranea a quell’immagine sullo schermo"- ha detto Celeste - ma poi ho iniziato a riconoscere il lavoro di tutti, e a vedere quanto quel personaggio avesse da insegnarmi".

Parthenope le ha imposto disciplina, controllo del corpo e uno sguardo che “non svela mai del tutto”.

Un’esperienza che ha lasciato il segno anche fuori dal set: "voglio imparare anch’io a mettere dei limiti senza dover dire “no” esplicitamente, come fa lei".

Dietro il suo successo non c’è solo il talento naturale, ma anche una formazione sensibile e multidisciplinare, fatta di musica anni ’70, letture fondamentali e un rispetto profondo per l’arte visiva. Celeste ha le idee chiare sul suo futuro: "non pretendo subito un altro Sorrentino, mi piacerebbe sostenere il cinema indipendente, dove molti miei coetanei stanno scrivendo storie bellissime".

Eduardo Scarpetta: il cuore grande di Fausto

Se Celeste ha incantato con la grazia, Eduardo Scarpetta ha colpito con l’intensità emotiva del suo Fausto, protagonista della serie Netflix Storia della mia famiglia, diretta da Claudio Cupellini. Un padre malato terminale, che cerca di lasciare ordine e amore nella confusione del futuro della sua famiglia. Un ruolo delicato, struggente, che ha toccato il cuore di milioni di spettatori e che gli è valso il riconoscimento al BMCG 2025.

Sul palco, Scarpetta ha raccontato con semplicità l’effetto che Fausto ha avuto su di lui: "mi ha fatto capire che i bambini non sono così male", ha detto con un sorriso, rivelando come questo personaggio gli abbia aperto prospettive umane prima ancora che artistiche. È un uomo che accetta la morte senza perdere l’ironia, senza rinunciare alla responsabilità. Mi ha insegnato a guardare alla vita con uno sguardo più largo".

Nato e cresciuto nella dinastia teatrale degli Scarpetta-De Filippo, Eduardo non si è mai adagiato sull’eredità.

Anzi, l’ha affrontata con il rispetto di chi costruisce tutto da sé: "ho fatto la gavetta, dai ruoli minori fino a quelli più impegnativi. La paura delle aspettative? La trasformo in energia".

Dopo i successi al cinema con Qui rido io e Carosone, Storia della mia famiglia segna per Scarpetta una nuova fase, più intima e universale.

E per il futuro ha un sogno già ben definito: fondare una compagnia teatrale indipendente per riportare in scena tutto il repertorio della sua famiglia: "ma lo farò solo quando sarà il momento giusto".

Intanto Storia della mia famiglia è stata confermata per la seconda stagione.

