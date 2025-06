L’arma della seduzione da sfoderare quando una storia finisce. Al bando lacrime e comfort food, basta la moda per consolarsi, gridare indipendenza e generare qualche rimpianto a chi ci ha tradito o fatto del male. Come dire la vendetta si serve… su stoffa. Da Dakota Johnson a Mariah Carey, da Bella Hadid fino a Lady Diana, che ha indossato il revenge dress per eccellenza. Ecco una selezione di revenge look a portata di scroll.

Dakota Johnson

Con Chris Martin, leader dei Cold Play, è finita dopo otto anni. E allora ecco servito un piccolo messaggio al leader dei Cold Play. Un messaggio à porter fatto di audacia e sofisticatezza. Dakota Johnson esce dal Greenwich Hotel di New York il 5 giugno 2025 con un naked look in nero, firmato Nensi Dojaka. In tessuto velour impalpabile e lunghezze midi sotto il ginocchio, l’abito svela un bodysuit cioccolato a fascia, per un effetto vedo non vedo. Ai piedi pump shoes a punta e come borsa la Jackie Bag di Gucci. Tutti gli sguardi sono per lei.

Rihanna

Allo show di Victoria’s Secret del 2012, Rihanna è una venere nera finalmente libera. La relazione tossica e violenta con il rapper Chris Brown è un capitolo chiuso e la cantante, in versione dark lady, risplende con una mise ad alto tasso erotico di Vivienne Westwood e occhiali Chanel. Che grinta.

Bella Hadid

Un jumpsuit aderente in pizzo ricamato di perline di Alexander Wang che ben poco lasciava all’immaginazione. Per Bella Hadid il Met Gala 2017 è l'occasione per mostrare il suo fisico perfetto all'ex fidanzato, The Weeknd, presente all'evento con la nuova compagna, Selena Gomez.

Kate Middleton

E’ il 2007 e William, primogenito di Re Carlo III lascia Kate Middleton al telefono. Lei si dà alla pazza gioia tra pub e discoteche con look ben poco… reali che mettono in mostra le sue gambe da urlo. Kate ha l’effetto sperato: William si ingelosisce e torna da lei. Nel 2011 arrivano le nozze.

Jennifer Aniston

Dopo sette anni le sue nozze con Brad Pitt affondano. E Jennifer Aniston cosa fa? Si mostra smagliante e sorridente in un elegante abito abito Chanel ricamato di perline, alla prima del film Derailed-Attrazione letale, a New York. Corre l’anno 2005.

Jennifer Lopez

Ecco la diva portoricana luminosa e "incandescente" ai Golden Globes del 2004, dopo la rottura del fidanzamento con Ben Affleck, molto prima del ritorno di fiamma e addio definitivo. La Lopez appare sul tappeto rosso con un abito scollatissimo di Michael Kors in una tonalità pesca e incanta.

Elizabeth Hurley

La relazione tra Liz Hurley e Hugh Grant è stata alquanto tormentata tra scandali, arresti e scappatelle. Ecco l’attrice nel 2000 a una festa di Valentino Garavani. La scollatura profonda e la silhouette sensuale del suo abito madreperla tracciano una linea netta sulla sua relazione con il collega, finita con nel peggiore dei modi: un brutto tradimento.

Mariah Carey

Quello di Mariah Carey agli MTV Video Music Awards del 1997 è abito che sancisce un prima e un dopo nella sua vita. In tutti i campi. Perché Tommy Mottola, che della cantante è stato marito per cinque anni, e per più di un decennio è stato a capo della Sony Music, ha influenzato la consorte non solo musicalmente, ma anche nel look – doveva essere rigorosamente da ragazza della porta accanto. Così, al suo primo tappeto rosso da single, Mariah si presenta in micro top a fascia e gonna lunga dallo spacco vertigo. E rinasce. Anche dal punto di vista fashion. Addio regole!

Lady Diana

E’ il revenge dress per eccellenza, quello di Christina Stambolian, ad altissimo tasso di glamour, indossato da Lady Diana il 29 giugno del 1994 alla Serpentine Gallery di Londra, mentre il suo ex marito, il principe Carlo, in un documentario mandato in onda sulla televisione nazionale ammette di averla tradita all’interno del matrimonio. Diana è radiosa e sconvolgente: con le spalle nude e le gambe esibite, coperte solo dalle calze velate, infrange due delle rigide regole dell’etichetta imposta alle donne della famiglia reale.

Per contrasto, porta il girocollo a sette fili di perle e grande zaffiro e il bracciale di diamanti avuti in dono dalla regina madre. La stampa la adora: parla di coraggio e affermazione femminile, mentre l’immagine pubblica di un’intera dinastia precipita vertiginosamente.

