La moda torna a giocare con il linguaggio della seduzione e lo fa con un capo che attraversa epoche, stili e generazioni: le autoreggenti.

Un simbolo di femminilità mai uscito di scena, che oggi vive una nuova stagione, grazie a celebs e designer che lo riscrivono in chiave contemporanea. Un dettaglio charmant, ma divisivo. C’è chi adora le autoreggenti e chi, invece, le detesta.

Kaia Gerber

Durante una delle serate del Festival di Cannes, Kaia Gerber ha mandato in tilt fotografi e social con un look seducente: tailleur nero sartoriale, autoreggenti velate e sandali a listini sottili.

Un mix perfetto: la figlia di Cindy Crawford ha dimostrato come si possa giocare con l'outfit, essere sexy senza mai perdere classe.

Annalisa

La cantante in più occasioni ha indossato le autoreggenti.

La firma, come sempre, è Dolce&Gabbana.

Nero totale che intriga e affascina in un gioco di pesi e volumi, di velature e consistenze, di una femminilità trasgressiva ma sofisticata.

Anya Taylor Joy

A fare la differenza nei look di Anya Taylor-Joy sono, quasi sempre, gli accessori.

Questa volta l'attrice ha stupito tutti alla Cruise Dior in Scozia, nel 2024, con un paio di reggicalze della maison.

Un effetto super coprente con delle calze total black, così che la pelle nuda sulla parte alta della coscia fosse ancora più in evidenza.

Irina Shayk

Al party di Vanity Fair del 2024 la super top ha osato con uno degli outfit più chiacchierati: abito-tutu total black e autoreggenti super coprenti. Effetto Wow!

Kristen Stewart

Kristen Stewart è maestra nel trasformare ogni look in un manifesto. Per una serata fuori a Parigi, ha scelto giacca in pelle, con reggiseno a vista, autoreggenti a rete e décolleté.

Le sue autoreggenti non sono solo un dettaglio: sono un’affermazione di identità.

Hailey Bieber

Chiudiamo con Hailey Bieber, che fa sempre parlare di sé.

Spesso indossa le autoreggenti per rendere sexy i suoi i look.

Qui, con gonna ultra mini, crop top e platform, in versione streetstyle.

