La mise a ragnatela della giovane popstar sudafricana non è per tutti, ma è un invito a osare

Originale, audace, anticonformista.

La cantante sudafricana Tyla, nota per aver raggiunto il successo mondiale con Water, vincitore del Grammy Award alla migliore interpretazione di musica africana del 2024, si è presentata ai Billboard Women in Music Awards con un abito firmato Jean Paul Gaultier.

Trasparenze, laccetti, stringhe, vedo non vedo e frange, must-have della primavera-estate 2025. A completare il look, uno strascico da mille e una notte.

Un capolavoro sartoriale che si trasforma in una stravagante ragnatela di seta nera che ci ricorda un po' il Pin Dress di Versace, iconico e irriverente, indossato dalla splendida Elizabeth Hurley alla premiere del 1994 di Quattro matrimoni e un funerale.

Tyla ha arricchito l'outfit trasparente con una serie di anelli tempestati di diamanti, valorizzati da una manicure gialla choc. Capelli castani raccolti in uno chignon spettinato con qualche filo sciolto, invece, a incorniciarle la silhouette del viso.

A 22 anni appena e già un Grammy Award nel curriculum, Tyla ha conquistato non solo il pubblico ma anche la critica internazionale. La sua prima esibizione fu a Milano, durante la Fashion week, nel febbraio 2023, nell’after party di Dolce&Gabbana.

Da allora una carriera in ascesa e un faro sempre acceso sui suoi outfit. Come questo: una mise non per tutte, ma certamente un invito a osare. Ci piace proprio per questo.