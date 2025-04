Provocante ma mai volgare. Audace, coraggiosa e iper femminile. La lingerie a vista si conferma tendenza moda dominante della primavera-estate 2025 e diventa parte integrante del guardaroba quotidiano day&night. Per sottili giochi di seduzione di una donna che vuole liberare il corpo con charme.

Sotto il vestito (quasi) niente, dunque. Così dalla camicia leggera trasparente sbuca maliziosa la bralette adornando il corpo come fosse un gioiello e il risultato è comunque elegante, a ogni età. La gonna trasparente effetto lingerie lascia intravvedere la culotte a vita alta, pezzo intimo imprescindibile per seguire, a vista ma con discrezione, il trend. E il body in pizzo si fa prezioso alleato di stile.

Da Balenciaga a Victoria Beckham: l’intimo è protagonista

Tra seducenti suggestioni boudoir, romanticismo baby-doll e una sexyness leggermente piccante, l’intimo in vista lo hanno proposto un po’ tutti: da Balenciaga a Dolce&Gabbana, per i quali guepière e reggicalze diventano mini dress, in raso lucido rosa carne, fino a Stella McCartney e Victoria Beckham che interpretano il body di cotone in tinta unita in chiave maschile, abbinato a pantaloni morbidi, generosi, spesso maxi. E ancora, The Attico che propone la combo reggiseno + gonna lunga o Alberta Ferretti con i suoi abiti sottoveste sognanti.

Nuova vita ai boxer rubati a lui

In principio fu lo show Chanel per la primavera-estate 1996: in passerella, fra mise bon-ton, sfilano boxer da uomo trasformati in shorts da donna indosso a Claudia Schiffer e Carla Bruni. Nel 2022 Miu Miu rilancia la tendenza, da allora inarrestabile. Oggi i boxer escono dai cassetti degli uomini e diventano un must-have dello streetwear femminile. Super glamour.

Neutri e camaleontici, vengono indossati da soli, come shorts - su TikTok spopolano - oppure sbucano da un paio di jeans.