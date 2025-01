Jennifer Lopez, dopo l’accordo per il divorzio torna eterea

Archiviata definitivamente la storia con Ben Affleck, la popstar riparte da un look impalpabile. Very cool

Giù il sipario. Jennifer Lopez e Ben Affleck, una delle coppie di Hollywood che ha fatto sognare il mondo, ha raggiunto l'accordo di divorzio. I dettagli sono top secret ma a quanto pare né lui né lei pagheranno alimenti. Ognun per sé, quindi, anche economicamente parlando.

Jen rinuncerà al cognome del coniuge che all'atto del sì aveva deciso di adottare seppure non sul lavoro, tra le proteste di molte donne che avevano trovato la decisione di Mrs. Affleck "scoraggiante" in un momento complicato per il femminismo in America.

J.Lo, quindi, riparte da sé e lo fa con una leggerezza di look che riflette il suo state of mind. Un impalpabile abito lilla, corto sul davanti, che si fa mantello sulle maniche e sul retro. La sfumatura sorbetto è di estrema attualità, l’abbiamo vista sulle passerelle per la primavera-estate 2025, e l’effetto spazia dal romantico al boho-chic a seconda anche degli accessori abbinati.

Una cosa è certa: a 55 anni la cantante si rivela, ancora una volta, regina di indipendenza e di stile. Da Palm Springs, California, ai nostri guardaroba. Che assumono connotati delicati come la brezza primaverile, luminosi come le giornate che, piano piano, si allungano fino a portarci in riva al mare.