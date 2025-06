Liz Hurley a sessant’anni diventa la “mamma” di Miley Cyrus?

Bellezza mora senza tempo e dagli occhi chiari. Elizabeth Jane Hurley spegne 60 candeline il 10 giugno. Attrice e supermodella inglese di fama mondiale, Liz – soprannome con cui tutto il mondo la conosce – dal 1994 al 2001 è il volto della maison beauty Estée Lauder.

Un fascino che conquista la macchina da presa, portando la modella a debuttare nel film Aria, selezionato come miglior film al Festival di Cannes nel 1987, e a conquistare Hollywood con Passenger 57 – Terrore ad alta quota, pellicola del 1992. Da lì tanti altri successi, dalla saga di Austin Powers al ruolo della businesswoman Diana Payne nella quinta stagione della serie tv Gossip Girl.

Elizabeth Hurley al Vanity Fair Oscar Party a Los Angeles il 2 marzo 2025

Una bellezza travolgente, che, nel tempo, conquista non solo il cuore di milioni di fan, ma anche quello dei più affascinanti scapoli d’ori del mondo del jet-set internazionale, dall’affascinante Hugh Grant fino al padre di suo figlio, Steve Bing, per arrivare al suo nuovo amore, il musicista country Billy Ray Cyrus, nientemeno che il papà di Miley.

Liz e Billy Ray Cyrus, una love story inaspettata

Si conoscono da tanti anni, ma l’amore è scoccato solo recentemente. Una love story ufficializzata poco tempo fa, il giorno di Pasqua. Come? Ma attraverso i social ovviamente. Entrambi hanno condiviso la foto in cui si baciavano abbracciati. Uno scatto che suggella un amore inaspettato nello showbiz e lascia a bocca aperta i fan, dato che le due star, fin dall’inizio, mantengono un basso profilo.

Liz sorride felice mentre Billy le è accanto. Alle spalle un contesto bucolico, che fa respirare aria di pace e gioia. Il feeling tra le due celeb sarebbe nato – svelano alcuni insiders – sul set del film Christmas in Paradise nel 2022. Dal nome del film, si può solo pensare che la loro storia d’amore sia destinata a essere un paradiso… Forse Liz si merita un po' di pace dopo i trascorsi sentimentali turbolenti vissuti sotto i riflettori… Vi dice niente un certo Hugh Grant?

Gli ex? Tutti amici, anche Hugh Grant

La cronaca rosa degli Anni 90 e 2000 si è spesso concentrata su Elizabeth Hurley. Bellissima da far girare la testa, le sue love story in quegli anni catturano l’attenzione dei media, in particolare dal 1987 al 2000, quando incanta e fa sognare grazie alla storia d’amore con l’attore inglese Hugh Grant, amatissimo dalle più romantiche soprattutto dopo il film Notting Hill uscito nel 1999.

Liz Hurley and Hugh Grant alla premiere del film Notting Hill il 22 ottobre 1999 Photo Credit: Getty Images

Un colpo al cuore arriva quando Hugh viene avvistato a Los Angeles, sul Sunset Boulevard, in compagnia di una prostituta e viene accusato di atti osceni in luogo pubblico. Le foto girano su tutti i tabloid e Liz paragona il dolore di quel tradimento all’aver subito “uno sparo”. La coppia resta insieme per altri cinque anni, ma alla fine… scoppia.

E cosa succede? Elizabeth Hurley non si eclissa e partecipa stupenda alla festa di Valentino Garavani con un bellissimo Revenge dress color cipria che ne esalta le forme. Ed è subito: “Ciao ciao Hugh!”.

Con il tempo, però, l’amicizia con l’attore prevale e ora sono inseparabili. Tanto che l’attrice dichiara: “Sono molto fortunata, lui è ancora il mio migliore amico al mondo. È davvero un bravo ragazzo”.

Archiviata la storia con Grant, il cuore di Liz batte per Arun Nayar, businessman e imprenditore inglese che sposa nel 2007 e da cui divorzia nel 2011, poi per il campione di cricket australiano Shane Warne - morto nel 2022 - con cui si frequenta dal 2011 al 2013.

Ma Liz non cancella e, nel tempo, racconta che “tutti i flirt, mariti e fidanzati sono stati i miei migliori amici”. Con loro, infatti, decide di mantenere buoni rapporti.

Una love story dietro l’altra che, però, non le toglie la voglia di calcare un red carpet dietro l’altro, risultando perfetta in tutti i look indossati, ma soprattutto in uno…

Le spille da balia e l’abito Versace che le cambia la vita

È la sera dell’11 maggio 1994 e sul red carpet della prima di Quattro matrimoni e un funerale Elizabeth Hurley e Hugh Grant sorridono e sfilano splendidi, mano nella mano, davanti ai fotografi. Ma il vero protagonista del momento è l’abito indossato da Liz, all’epoca ventinovenne. Disegnato dal grande Gianni Versace, il vestito è nero, realizzato in seta e lycra, e sulla creazione brillano grandi spille da balia che tengono insieme gli spacchi, ampi e profondi aperti su punti strategici, che accompagnano una scollatura e uno spacco laterale profondissimi.

Liz Hurley e Hugh Grant sul red carpet della prima del film Quattro matrimoni e un funerale l'11 maggio del 1994 Credit: Getty Images

L’abito viene considerato un simbolo del femminismo di nuova generazione. Donatella Versace, all’epoca, raccontò che “Gianni creò quel vestito per una donna sicura di se stessa e che non ha paura di infrangere le regole e Liz ha incarnato tutto questo in un modo straordinario".

Un successo clamoroso: l’abito passa alla storia! Liz catalizza l’attenzione e diventa anche icona del fashion system grazie a quell’abito definito “una delle creazioni più riuscite di Versace”. I fari si accendono sulla coppia, dando un tocco pop e uno slancio “alternativo” alla carriera delle due star, con Hugh che, da quel momento, viene “scoperto” come attore. Tutto merito di Gianni Versace?

L’amore più grande di Liz: il figlio Damian

Cinema e mondo della moda da sempre riconoscono la meravigliosa presenza di Elizabeth Hurley e lei ricambia. Fino a quando non arriva il vero grande amore della sua vita, per cui l’attrice decide di allontanarsi dalle scene: il figlio Damian Charles, ora ventitreenne, nato dalla relazione con il miliardario uomo d’affari Steve Bing – all’inizio non intenzionato a riconoscere il ragazzo – che si è tolto la vita nel 2020. Il padrino del figlio? Hugh Grant, a testimonianza del bel rapporto che l’attrice ha mantenuto con l’ex fidanzato.

Elizabeth Hurley con il figlio Damian al Vanity Fair Oscar Party , il 2 marzo 2025 a Los Angeles

Per quasi 10 anni Liz si concentra sul vivere appieno la crescita di Damian, con cui tuttora vive quasi in simbiosi. “Ho smesso di fare cinema e tv per i primi otto anni della sua vita”, ha affermato in passato l’attrice, “Non rimpiango nemmeno un minuto del tempo che ho passato con Damian da piccolo”, ama ripetere.

Una mamma dal cuore d’oro e dall’animo imprenditoriale: Liz gestisce anche la Elizabeth Hurley Beach, la sua personale linea di costumi. Che energia a 60 anni!

Tanti auguri Liz!

