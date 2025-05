Viene definito il più grande antieroe di Hollywood. Clint Eastwood compie 95 anni il 31 maggio 2025. Icona indelebile del western e del poliziesco, non è il solo che ha lasciato il segno come “duro e invincibile” nella storia della Settima Arte. Anche Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Vin Diesel per i loro personaggi da macho hanno fatto impazzire milioni di donne in tutto il mondo. E tanti uomini hanno sognato - e sognano- di essere come loro. Perché quando sei un duro, lo resti per sempre, fuori e dentro il set.

Clint Eastwood, 95 anni da duro del Western

Un nome e un cognome che rappresentano il cinema, quello leggendario: Clint Eastwood. Oggi 31 maggio festeggia 95 primavere e non accenna a voler dire addio al suo amato lavoro, tanto da avere diretto il suo ultimo film, Giurato numero 2, nel 2024. Attore, regista, produttore e compositore, Clint rappresenta il duro per eccellenza del mondo del cinema, dal primo ruolo come protagonista nelle serie tv Gli uomini della prateria, che già parlava del suo grande destino nel mondo Western. La grande fama arriva, infatti, con la Trilogia del dollaro di Sergio Leone: Per un pugno di dollari del 1964, Per qualche dollaro in più del 1965 e Il buono, il brutto e il cattivo del 1966. Il volto del cowboy dal cuore d’oro si imprime nelle mente del pubblico. Anche quando sceglie di interpretare l’ispettore Callaghan non sbaglia. È il duro per eccellenza e non solo davanti alla cinepresa, ma anche dietro. Ha iniziato a dirigere nel 1971 con il film Brivido nella notte, arrivando poi a vincere anche 2 Oscar come Miglior regista per Gli spietati a inizio Anni 90, per Million Dollar Baby nel 2005 e quello alla Memoria Irving G. Thalberg. E a chi se non a lui poteva essere dedicato anche un asteroide? Sì, è successo nel 2021. Una stella per una Stella, che vanta film sorprendenti come White hunter black heart del 1990. Attendiamo altri capolavori, Clint! Tanti auguri!

Credit Getty Images

Sylvester Stallone e il suo mitico urlo “Adriana!”

Nel 1976 combatte sul ring urlando “Adriana!” nei panni del pugile Rocky Balboa e nel 1982 nel Vietnam interpreta il reduce di guerra John Rambo. Due delle saghe cinematografiche più conosciute, la prima nata nel 1976 e la seconda nel 1982, e due ruoli iconici che hanno reso Sylvester Stallone, classe 1946, uno dei pilastri di Hollywood. Trai vari riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera, anche un David di Donatello vinto nel 1977 come miglior attore straniero per Rocky. Sicuramente una grande soddisfazione per l’attore dalle origini italiane, che, da vero duro del cinema, ha spesso girato in prima persona le scene d’azione dei suoi film. Come ne I mercenari, serie TV nata nel 2010 per rendere omaggio ai grandi blockbuster d’azione degli Anni 80 e 90, riunendo altri grandi attori e amici come Arnold Schwarzenegger. I duri del cinema vanno a braccetto.

Credit: Getty Images

Arnold Schwarzenegger, il governatore Babbo Natale

Austriaco naturalizzato statunitense, Arnold Alois Schwarzenegger nasce come culturista, imponendosi subito come uno dei bodybuilder più noti al mondo. Il suo corpo statuario gli spalanca le porte del cinema, facendolo diventare il guerriero barbaro Conan, per poi interpretare la grande saga di Terminator. “Schwarzy”, da sempre considerato uno dei più importanti interpreti di film d’azione, non è un duro solo sullo schermo, ma anche in politica. Nei primi Anni 90 diventa membro attivo del Partito Repubblicano e nel 2003 viene eletto 38esimo Governatore della California, riconfermato poi nel 2006. Ma ai grandi, dopo un po', il cinema manca… così Arnold torna alla sua vecchia passione! Il suo ultimo ruolo? Babbo Natale, nella commedia The man with the Bag. Anche Santa Claus può essere tosto!

Credit: Getty Images

Vin Diesel, una vita super Fast (& Furious)

Ha 57 anni ed è famoso soprattutto per quel ruolo che l’ha visto fare coppia con il migliore amico dagli occhi di ghiaccio, Paul Walker - che ci ha lasciati nel 2013 – al volante di macchine da urlo guidate a 200 all’ora. A chi ci stiamo riferendo? Naturalmente a Vin Diesel, che dopo alcune apparizioni hollywoodiane tra cui Salvate il soldato Ryan e xXx, conquista il grande successo con la saga Fast & Furious, dove interpreta Dominic Doretto.

Credit: Getty Images

Una carriera a tutta velocità che non sembra volersi arrestare! Continua così Vin, con il piede sull’acceleratore!

